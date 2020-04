L'ALLARME

TREVISO «Sono molto preoccupato. Il coronavirus sembra avere perso virulenza. Questo, però, dà origine a molti casi di persone contagiate senza sintomi, che possono diffondere l'infezione. È un pericolo in più che riguarda anche le visite dei familiari ai pazienti ricoverati. Nei primi 5 giorni l'infezione da Covid può presentarsi senza una linea di febbre. E anche il tampone può dare esito negativo. C'è una finestra nella quale non è possibile intercettarla. La soluzione ideale sarebbe drastica: non far più entrare nessuno in ospedale. Speriamo di non doverla adottare. Se in futuro accadrà, però, è bene che si sappia che potrebbe essere legata a questa necessità». Carlo Agostini, direttore dell'unità di prima medicina del Ca' Foncello e docente dell'Università di Padova, va dritto al punto. Il coronavirus sta mostrando un'altra faccia. Ci sono sempre più spesso esordi atipici, cioè senza febbre e tosse. E quando il Covid-19 non si presenta nel modo più classico, diventa difficile individuarlo.

IL CASO

Nei giorni scorsi il reparto di prima medicina si è misurato direttamente con il problema. All'inizio di aprile è stata ricoverata una signora con una grave malattia neurologica. Al momento del suo ingresso in reparto sono stati eseguiti tre diversi test per verificare l'eventuale presenza del coronavirus. Tutti hanno dato esito negativo. Accanto alla donna, da tempo costretta a convivere con pesanti problemi di salute, c'è sempre stato il marito. Negli anni l'ha assistita con un amore senza confini. È stato così anche questa volta all'interno del reparto. Il 13 aprile, però, l'uomo ha iniziato ad avere la febbre. Su indicazione dello stesso reparto di prima medicina, si è recato al pronto soccorso. Qui è stato sottoposto al test per il Covid-19. L'esito è stato positivo. Così è stata controllata nuovamente anche la moglie, che a quel punto è risultata a sua volta positiva. «Sono stati trasferiti entrambi nell'unità di malattie infettive rivela Agostini qui sono seguiti in modo perfetto. E adesso sono entrambi in via di risoluzione». Nel frattempo l'attenzione si è concentrata sulla compagna di stanza della signora nel reparto di prima medicina. Ora è considerata come un contatto potenzialmente positivo. Il protocollo prevede che venga tenuta in osservazione per cinque giorni. Per il resto non sono stati individuati altri contagi. L'unità di Prima medicina è operativa come sempre. Le visite restano consentite dalle 18 alle 19. Non ci sono focolai.

LA PREOCCUPAZIONE

Ma il problema che si pone, confermato anche da altri casi atipici emersi nella Marca, non è indifferente. «Purtroppo oggi in tutti gli ospedali possono esserci piccole esposizioni di pazienti, in particolare nella stessa stanza. È impossibile sapere quali sono le condizioni delle persone che vengono a fare le visite specifica il professore anche per quanto riguarda i ricoverati, ci sono degli esordi atipici dell'infezione che ci costringono a ripetere il tampone pure quattro volte perché non siamo convinti della negatività. E magari alla quarta volta emerge la positività al coronavirus». Nell'attesa è impossibile pensare di tenere tutti in stanze singole. Così il protocollo di sicurezza è stato reso ancora più stringente. Oggi tutte le persone ricoverate vengono sottoposte al tampone, alla ricerca degli anticorpi, alla radiografia al torace e, in caso di ulteriori dubbi, a Tac ad altra risoluzione ed eventualmente al broncolavaggio per consentire gli esami della Microbiologia. A volte, però, può non bastare. «Ogni settimana individuiamo pazienti contagiati che non avremmo potuto scoprire in altri modi conclude Agostini non ci sono falle: al contrario, cerchiamo di trovare i pazienti positivi. Purtroppo dovremo abituarci al fatto che negli ospedali ci sono piccole esposizioni dei pazienti a persone che, senza volerlo, portano l'infezione all'interno».

Mauro Favaro

