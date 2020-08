L'ALLARME

TREVISO Sono 71 i nuovi contagi emersi nella Marca nelle ultime 48 ore. Un dato che testimonia, se mai ci fossero stati dubbi, che la battaglia contro il Covid 19 è tutt'altro che finita. Sono tutti legati ai focolai già individuati nelle scorse settimane nella Marca o a rientri dall'estero, che nel fine settimana ha portato al maxi screening capace di effetuare oltre duemila test nell'arco di appena 48 ore. «La buona notizia è che non abbiamo nuovi ricoveri - spiega il direttore della Microbiologia di Treviso Roberto Rigoli -, ma soprattutto che il 95 per cento dei nuovi positivi è totalmente asintomatico, mentre nel restante 5 per cento ci troviamo di fronte a una sintomatologia molto lieve, in genere non più di una semplice febbricola».

GLI ISOLAMENTI

Torna alto il contagio, ma rimangono scarse, scarsissime, le complicazioni della versione estiva, se così si può dire, del Covid 19 che dall'inizio della pandemia, quindi dallo scorso febbraio, ha contagiato nella Marca oltre tremila persone, 3.297, mietendo purtroppo, stando al report regionale, 330 vittime. Nessun nuovo ricovero comunque e, altro dato importante, fra i 1.196 soggetti in isolamento domiciliare solo uno è a casa con la febbre. L'accelerata rispetto agli ultimi due mesi però, quando si era scesi anche sotto i 50 positivi attuali, preoccupa ovviamente le autorità sanitarie, soprattutto in vista dell'autunno e della necessaria riapertura delle scuole. Nodo tutt'altro che semplice da risolvere. Ad oggi, salvo nuovi aggiornamenti dagli esiti dei tamponi effettuati sui vacanzieri nel fine settimana, in provincia di Treviso sono 569 le persone positive al Covid 19.

STUDIO OPERATIVO

Oggi il dipartimento di Microbiologia finirà di processare i 2.241 tamponi effettuati tra ferragosto e domenica sui vacanzieri presentatisi a Conegliano (339), Treviso (317), Castelfranco (237) e Oderzo (98). «Un lavoro straordinario e senza sosta - specifica Rigoli -, dalla raccolta alla processazione. Stanotte (quella appena trascorsa, ndr) finiremo tutto e già domani (oggi, ndr), avremmo i risultati». Risultati che verranno inviati immediatamente ai pazienti ma che serviranno anche allo studio veneto, con l'Istituto Zooprofiliattico Sperimentale delle Venezie, servirà a definire se vi siano delle mutazioni genetiche nel virus che circola nel nostro territorio. «Sequenzieremo a scadenza regolare - spiega Rigoli -, i diversi ceppi, isolandoli, e i dati saranno raccolti da tutte le usl della regione. Faremo una fotografia di ciò che circola in Veneto. Quando troveremo dei nuovi focolai, con pazienti in Rianimazione, potremo sequenziare il virus e confrontarlo con i ceppi che circolano, e quindi capire quale sia stato a provocare quella determinata patologia. Potremmo determinare se sia arrivato dall'estero, come avvenuto ad esempio con il caso del Kosovo, e se ci possa essere correlazione tra eventuali mutazioni tra codici genetici del virus precedentemente presente».

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

