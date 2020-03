L'ALLARME

TREVISO Servizi mortuari verso lo stallo. «In esaurimento i presìdi» confermano le onoranze trevigiane. In una situazione delicata, per numeri e modalità, come quella della sepoltura in emergenza da Covid-19, si aggiunge il tema della sicurezza. Le onoranze funebri trevigiane, che come gli altri operatori italiani utilizzano dotazioni professionali come maschere Ffp2 o Ffp3, tute monouso e occhialoni, chiedono di poter lavorare in sicurezza. «In Lombardia parecchi operatori sono stati contagiati. Se non ci saranno le condizioni si rischia il blocco». Nell'ultimo mese sono stati 95 i decessi per Covid-19 in provincia e 40 i funerali effettuati a Treviso. Ma il picco deve ancora arrivare. Data l'emergenza il malato viene avvolto in una sorta di sudario e depositato nel feretro subito sigillato. Non può essere visto dai parenti e deve essere trattato solo dagli operatori.

DUE PREOCCUPAZIONI

«La nostra grande preoccupazione riguarda due temi -spiega Ivan Trevisin- nell'ultimo decreto la nostra non è stata inserita tra le attività di fondamentale necessità. Quindi abbiamo tutti interrogato i nostri commercialisti su quali siano concretamente i rischi. Perchè è ovvio che dobbiamo continuare a garantire il servizio». L'altro e più importante tema riguarda i presidi di protezione: camici, tute, mascherine Ffp2, dispositivi di protezioni per gli occhi sono in esaurimento. «Giustamente si dà la precedenza a medici e infermieri. Ma di mascherine, tute e guanti professionali non se ne trovano più, tutte le scorte a disposizione sono finite. Se in una decina di giorni non si risolve questo problema anche a Treviso si andrà verso lo stallo dei funerali, esattamente come accaduto a Bergamo e a Brescia».

IL CASO SAN CAMILLO

A Treviso c'è il problema aggiuntivo che al San Camillo, individuato come reparto Covid-19 manca l'obitorio. «Immaginavano non servisse, invece i decessi sono iniziati dal secondo giorno». Le Federazioni nazionali confermano. «Impossibile comprare mascherine, sia in Italia che all'estero: tutte le spedizioni vengono fermate alla dogana. Abbiamo anche provato a fare un ordine cumulativo come Federazione e abbiamo ricevuto in un giorno più di 500 richieste, ma poi non è stato possibile comprarle» spiega a tgfuneral24 Cristian Vergani, presidente di Federcofit.

CATEGORIA ESPOSTA

Anche le altre onoranze funebri del territorio sono in difficoltà «Le protezioni sono esaurite -conferma Thomas Benetello di Preganziol- giustamente si pensa ai sanitari, ma anche noi siamo categoria esposta. Siamo agli sgoccioli come camici, tute intere e mascherine. Anche le pronotazioni estere sono ferme in dogana. So di colleghi che provano a sanificare quello che hanno per un doppio utilizzo, ma è un rischio enorme. In questo caso noi siamo in trincea come gli altri. Non solo nella cerimonia funebre. Ma soprattutto nel contatto con i familiari dei defunti, che possono essere portatori sani». Manuel Tonellato avverte. «Se i presidi non si sbloccano anche per noi, rischiamo di vedere a Treviso le scene di Bergamo. Perchè noi dovremo dare il blocco dei servizi». Anche l'agenzia di Ponzano teme il contatto con i famigliari. «Può sempre esserci l'asintomatico. Purtroppo oggi però i familiari possono sempre meno avere contatti con noi, perchè sono tutti in quarantena o hanno contratto il virus». Per questo le onoranze funebri trevigiane stanno sviluppando una serie di servizi alternativi. «Viene a mancare l'atto simbolico dell'estremo saluto -conferma Lorenzo Bolzonello, tanatologo- Per questo cerchiamo di proporre per affrontare l'emergenza la benedizione in diretta streaming riservata, il sostegno psicologico in videochiamata in attesa di tenere il vero rito di commemorazione quando sarà finita la quarantena».

Elena Filini

