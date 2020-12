L'ALLARME

TREVISO Resta alta l'allerta coronavirus nelle case di riposo. Il focolaio esploso nell'istituto Zalivani dell'Israa a Fiera si è ulteriormente allargato. Ieri sono emersi altri nove contagi tra i residenti. Ad oggi sono complessivamente 49 le persone colpite dal Covid: 42 anziane e 7 operatori. Anche la struttura di Santa Bona è sotto la lente. I tamponi eseguiti su un anziano hanno dato esiti contrastanti. Così si è deciso di avviare uno screening. Oggi verranno controllati 90 residenti. E giovedì ci saranno i controlli di routine su tutti gli anziani e il personale. Il coronavirus è entrato pure nella casa di riposo Sant'Antonio di Conegliano, il centro che ospita il reparto Covid isolato a servizio dell'Usl. «Purtroppo questa maledetta pandemia ha colpito anche noi: 8 dei nostri ospiti sono risultati positivi al tampone rapido spiegano dalla struttura ora gli ospiti sono tutti in isolamento fino al tampone di lunedì prossimo». Gli anziani al momento sono asintomatici. Nelle prossime ore verrà eseguito il test di conferma in biologia molecolare. In questa situazione si guarda al vaccino anti-Covid come alla luce in fondo al tunnel.

L'APPUNTAMENTO

Il 31 dicembre ci sarà un incontro tra l'Usl e le case di riposo per definire le modalità di somministrazione. Dopo l'avvio simbolico di domenica, da qui al 25 gennaio i congelatori del Covid Hospital di Vittorio Veneto vedranno arrivare circa 6mila dosi a settimana. Per un totale di 31.200. Serviranno per vaccinare il personale sanitario degli ospedali e del territorio, così come gli ospiti e gli operatori delle case di riposo. Il vaccino non è obbligatorio. L'adesione in ospedale per ora è del 90%. La speranza è che gli anziani e il personale dei centri servizi restino sulla stessa linea. «Puntiamo a quota 90% conferma Giorgio Pavan, direttore dell'Israa consci del fatto che l'effetto immunità di gregge c'è a partire da una copertura del 65%».

I DUBBI

A livello generale, c'è chi non nasconde delle perplessità in merito al vaccino. Ma su questo Bruno Di Daniel, segretario dello Snami, sindacato dei medici, è a dir poco netto: «Per gli operatori della sanità il vaccino dovrebbe essere obbligatorio, inserito nel contratto scandisce il medico di famiglia di Maserada, che opera anche nella casa di riposo Tre Carpini chi lavora in una struttura con anziani non può non vaccinarsi. L'epidemia ha già fatto danni assolutamente consistenti. Spero davvero che ora non ci siano difficoltà a raggiungere un'elevata copertura».

I NUMERI

Il Covid non molla la presa. Ieri sono emersi 399 nuovi contagi nella Marca. Ad oggi sono 14.991 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Tra questi, 568 sono ricoverati in ospedale, compresi 46 in Terapia intensiva. E purtroppo ieri altre 9 persone hanno perso la vita dopo essere risultate positive. Il totale dei decessi registrati in provincia in dieci mesi di epidemia è così salito a 894. A proposito della casa di riposo Tre Carpini di Maserada, in seguito alla vendita da parte del consorzio formato dai Comuni di Breda, Carbonera e Maserada, entro la fine dell'anno dovrebbe essere ufficializzato il passaggio della gestione dalla cooperativa Insieme si può al gruppo francese della Orpea. Quest'ultimo ha manifestato la volontà di assumere i dipendenti già impegnati a tempo indeterminato. Sono in tutto una sessantina. Per gli altri verranno fatte ulteriori valutazioni. «Ma non ci sono ancora certezze su quando dovremo lasciare il posto a Orpea mette in chiaro Raffaella Da Ros, presidente di Insieme si può in un momento così delicato non è possibile pensare di cambiare la gestione semplicemente allo scoccare della mezzanotte».

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA