L'ALLARME

TREVISO La mascherina ce l'hanno tutti. Moltissimi hanno anche i guanti addosso, sempre e non necessariamente solo dentro i negozi. I trevigiani cominciano però a dare qualche segnale di stanchezza. E lo si nota da particolari che, alla lunga, rischiano di diventare fin troppo determinanti: ieri in centro, tra mercato e piazza, si è vista ancora troppa gente che la mascherina la porta al collo o, comunque, in modo tale da mantenere scoperto il naso. Sembra una sciocchezza, ma invece può essere la differenza tra continuare la propria vita in tranquillità o finire in terapia intensiva. Per questo il sindaco Mario Conte è tornato a utilizzare toni forti, non di rimprovero, ma quasi: «Le prossime due settimane saranno importantissime - ha sottolineato - l'incoscienza di qualcuno potrebbe essere deleteria. Se non ci aiutiamo c'è il rischio di tornare indietro con ordinanze restrittive. E credetemi, nessuno vuole farne».

LE ORDINANZE

Intanto Conte ricorda che resta pienamente in vigore l'obbligo di utilizzare la mascherina «ovunque» e che «deve coprire naso e bocca». Obbligatori anche i guanti «quando ci si reca nelle aree mercatali. Il mio non vuole essere un semplice pro memoria ma un invito ad essere responsabili. In questi giorni, girando per la città, ho notato grandissimo senso civico ma, purtroppo, mi arrivano anche segnalazioni che riguardano qualche furbetto che minimizza e sottovaluta». Secondo avviso: i prodotti comprati in bar e ristoranti che fanno asporto vanno mangiati a casa. Il sindaco lo ribadisce dopo che ieri in tanti, troppi, si sono lasciati condizionare dal bel sole, da quel minimo di libertà ritrovata grazie alla possibilità di camminare liberamente nel proprio comune e hanno consumato spritz e caffè per strada o davanti ai locali. Cosa vietatissima. E quindi bacchetta: «I prodotti per asporto vanno mangiati e bevuti a casa e non a passeggio. Le attività che hanno aperto per il take away sanno perfettamente che devono predisporre le confezioni in un certo modo, così come chi acquista deve essere rispettoso delle norme e del prossimo. Le prossime due settimane saranno importantissime». Anche Davide Acampora (FI), in un post su Facebook, sottolinea il pericolo di prendere con troppo entusiasmo questa riapertura: «Se ci sono ancora delle regole dobbiamo rispettarle, anche se per certi versi possono sembrarci ingiuste. Non oso immaginare cosa accadrebbe se la curva del contagio ricominciasse a salire, altro che riapertura delle attività il primo giugno».

RIAPERTURE

Intanto la vita torna lentamente alla normalità. Da questa settimana riapriranno i parchi e le aree di sgambatura per i cani, ottime notizie per chi da oltre due mesi non esce di casa se non per motivi più che necessari; e bellissima notizia per i bambini costretti tra quattro mura. Ma nessuna illusione: non è un liberi tutti. Le regole da rispettare restano: «Dalla prossima settimana - conferma il sindaco - riapriranno anche parchi e aree sgambatura cani. Anche qui servirà grande attenzione: evitiamo, anche perché sono e saranno ancora vietati, di formare assembramenti. Con il tre maggio si concluderà una delle pagine più difficili e più buie per il nostro Paese. Da lunedì (domani ndr) intraprenderemo un nuovo cammino che, credetemi, non sarà libero da ostacoli. Ci sarà tanto da fare ma, prima di tutto, dovremo riconquistare un'altra fetta importante di libertà. Potremo spostarci, seppure per giustificati motivi, nel territorio regionale e tornare a salutare mamme, papà, parenti, morosi e morose: sarà una gioia. Mi raccomando, non cadiamo nel tranello della leggerezza e del lassismo».

