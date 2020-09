L'ALLARME

TREVISO Il coronavirus entra nelle scuole. Due classi sono state messe in quarantena in seguito alla conferma di altrettanti casi di positività. Si tratta di una quinta del liceo scientifico Da Vinci di Treviso e di una sezione del primo anno dell'asilo parrocchiale Suor Maria Veronica di San Michele di Piave, frazione di Cimadolmo. Quello che tutti temevano è accaduto pochi giorni dopo l'inizio del nuovo anno scolastico. Al Da Vinci l'allerta è scattata dopo che uno studente ha manifestato in classe alcuni sintomi simil influenzali compatibili con l'infezione da Covid-19. E il tampone ha confermato il contagio. Mentre nella scuola materna di Cimadolmo è stata colpita una bambina di soli 3 anni.

LA QUARANTENA

I compagni di classe dei due positivi sono stati subito messi in isolamento a casa, in via precauzionale, in attesa dei controlli effettuati dalla task force dell'Usl della Marca. Nei prossimi giorni non andranno a scuola. Nell'asilo è scattata la quarantena anche per le maestre. Al Da Vinci, invece, solo per gli studenti. I professori, che non hanno avuto contatti stretti con il ragazzo contagiato, possono continuare a insegnare normalmente, sempre rispettando le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. A quanto pare nel liceo scientifico tutto è partito da uno studente che si è presentato a scuola nonostante un piccolo raffreddore e un po' di febbriciattola.

I TEST

Qui l'Usl ha già portato a termine il primo screening sui componenti della classe. Il diretto interessato è risultato positivo. I compagni, invece, al momento sono tutti negativi. Ma restano comunque in isolamento. Potranno tornare a scuola solamente nel momento in cui l'assenza del Covid-19 sarà confermata anche dal secondo tampone di controllo, eseguito a 48 ore di distanza dal primo. Il preside Mario Dalle Carbonare non entra nel merito della vicenda. «Quel che posso dire è che la scuola farà sempre tutto quello che è previsto dai protocolli contro la diffusione del coronavirus», assicura.

L'APPELLO

L'intervento del sindaco Mario Conte, invece, è più diretto. «Serve un grande senso di responsabilità. Mi rivolgo a tutte le famiglie: nel momento in cui un ragazzo ha raffreddore, mal di gola o sintomi simili, deve rimanere a casa mette in chiaro c'è anche una questione di responsabilità personale. Se cominciamo ad avere casi di positività a scuola già adesso rischiamo davvero di non venirne più a capo. Abbiamo lavorato tanto per adeguare i plessi alle norme di prevenzione. Ora occorre il più alto senso di responsabilità da parte di tutti». Il discorso è diverso per quanto riguarda l'asilo parrocchiale di Cimadolmo. Nelle scuole dell'infanzia sono previsti distanziamenti tra le varie sezioni, ma non all'interno delle stesse classi. Sarebbe semplicemente impossibile. Ecco perché qui, a differenza del liceo Da Vinci, si è scelto di far scattare la quarantena anche per le maestre. Ieri il sindaco Giovanni Ministeri si è subito confrontato con il parroco. Nelle prossime ore la task force dell'Usl della Marca eseguirà i test sugli insegnanti e sui compagni di classe, in tutto una quindicina, entrati in contatto con la bambina di tre anni risultata positiva al coronavirus. Se gli esiti saranno negativi, la classe potrà riprendere la propria normale attività nell'asilo senza alcun problema. Anche in questo caso il via libera arriverà dopo il doppio tampone di controllo. La quarantena, quindi, durerà inevitabilmente almeno qualche giorno. Con la speranza che non emergano scie di contagi in grado di dar vita a veri e proprio focolai all'interno delle scuole. Ma. Fa.

