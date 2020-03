L'ALLARME

TREVISO Il coronavirus è entrato anche in Pediatria. Un'operatrice sociosanitaria in servizio nel reparto dell'ospedale di Treviso è risultata positiva al test dopo aver frequentato l'unità di Geriatria, dove è esploso il focolaio più grande della Marca. La donna è stata immediatamente messa in isolamento a casa. E nell'unità del Ca' Foncello è scattata l'allerta. L'attenzione in questo momento è ancora più alta di prima. L'imperativo è scongiurare il rischio che possano essere contagiati anche i pazienti più piccoli, già costretti a misurarsi con gravi problemi di salute. Dall'ospedale, poi, le precauzioni si estendono a tutto il territorio. Nelle stesse ore una pediatra di libera scelta che opera nella cintura urbana di Treviso si è messa in auto isolamento domiciliare per 14 giorni dopo essere entrata in contatto con una persona che in seguito si è rivelata positiva al nuovo coronavirus. Ieri, inoltre, è emerso che due medici di famiglia trevigiani sono stati ricoverati in ospedale perché colpiti da problemi respiratori. Anche loro sono risultati positivi al test. Senza contare che altri cinque sono in isolamento domiciliare precauzionale.

STESSO FOCOLAIO

Per quanto riguarda la Pediatria del Ca' Foncello, stavolta non è stato difficile ricostruire il percorso compiuto dal virus che ha colpito l'operatrice sociosanitaria. Nell'ultimo periodo, infatti, la donna era andata più volte a far visita a un parente ricoverato nel reparto di Geriatria dello stesso ospedale di Treviso. Fino al 25 febbraio, almeno, quando l'unità è stata chiusa in seguito all'esplosione dei contagi emersa dopo la morte di Luciana Mangiò, la professoressa di 76 anni di Paese, primo caso di coronavirus nella Marca. L'operatrice sarebbe stata contagiata proprio in queste corsie. Poi ha continuato a lavorare in Pediatria. Non ha sviluppato alcun tipo di sintomo. Al momento non ha febbre, tosse o mal di gola. È per questa ragione che è stata messa in isolamento domiciliare per 14 giorni, e non ricoverata, con l'obbligo di comunicare periodicamente la temperatura al servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl. «Un'operatrice sociosanitaria della Pediatria che aveva un parente ricoverato in Geriatria è risultata positiva al coronavirus conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana si tratta di una figura che ha pochi contatti all'interno della Pediatria».

I CONTROLLI

Adesso il personale del reparto verrà a sua volta sottoposto a tampone. Non tutto, in modo indistinto. Ma solo chi ha avuto contatti stretti con l'operatrice. È questa l'indicazione. All'intero dell'unità non sono state previste limitazioni particolari. «È tutto sotto controllo», fanno sapere dal settore pediatrico del Ca' Foncello. Non ci sono aree chiuse o situazioni simili. Le precauzioni adottate sono quelle standard. «Abbiamo allestito degli ambulatori differenziati per chi ha febbre e sintomi respiratori fanno il punto dall'ospedale gli ambulatori, inoltre, sono distanziati tra loro. E gli appuntamenti vengono presi in modo differenziato, per evitare che non ci siano delle sovrapposizioni. Parallelamente, nell'area del pronto soccorso viene eseguito il triage specifico per le persone che potrebbero essere state contagiate dal virus». L'altro fronte è quello degli ambulatori nel territorio. «I pediatri che hanno avuto dei contatti stretti con persone risultate positive al coronavirus si mettono sempre in quarantena precauzionale chiarisce Gianfranco Battaglini, segretario provinciale della Fimp, la federazione dei medici pediatri nel periodo di isolamento a casa, comunque, continuano a lavorare eseguendo i triage al telefono e tutto quello che è possibile fare a distanza. Per quanto riguarda le visite, invece, vengono sostituti dai colleghi delle associazioni». Vale lo stesso per i medici di famiglia. Anche loro vengono sostituiti dai colleghi delle medicine di gruppo. Resta il fatto che, tra due ricoverati e cinque in isolamento precauzionale, oggi sono oltre 10mila i trevigiani che hanno perso il loro dottore di riferimento in ambulatorio. «Ci sono i primi due ricoverati, oltre agli isolamenti domiciliari tira le fila Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di base purtroppo non ci stupiamo: abbiamo lavorato per troppo tempo senza i necessari presidi per difenderci a nostra volta dal coronavirus».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA