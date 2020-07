L'ALLARME

SUSEGANA Allo stabilimento Electrolux di Susegana ci sono altri due operai che potrebbero essere positivi al Covid19. Sono due dipendenti delle linee di produzione che hanno aderito ai test sierologici volontari promossi dall'azienda il mese scorso e che hanno manifestato anticorpi apparentemente compatibili con il Covid. Lo hanno reso noto ieri i delegati delle rappresentanze sindacali nel corso della prima assemblea in presenza post lockdown. Gli operai sono stati inviati subito a fare il tampone all'ospedale di Treviso e, in attesa dei risultati, sono stati sospesi dall'attività lavorativa.

Si tratta quindi di altri due casi, che si aggiungono ai due dei mesi scorsi. Il primo era un dipendente cinquantenne di una ditta esterna di manutenzioni, che aveva avuto pochi contatti con gli operai della fabbrica. Tra i questi però c'era stato però un contagiato, un operaio cinquantenne di Vazzola. I due nuovi casi, invece, sono al momento asintomatici.

Dall'1 luglio è consentito abbassare le mascherine dal viso quando si è sulla propria postazione di lavoro, che consente di mantenere la distanza di un metro ed è protetta da divisori in plexiglas. Resta l'obbligo di indossarla quando ci si sposta, in mensa e nei tragitti di entrata ed uscita. Lo scontro tra Rsu e azienda sulle Ffp2 è sospeso, con soluzione legata anche all'evoluzione del rischio ridotto, anche se pur sempre latente.

Nella prima assemblea in presenza ma nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio, i 1100 dipendenti si sono riuniti, in cinque turni, nella mensa aziendale, dove le postazioni sono divise dal plexiglas. C'è stata una sanificazione tra ognuna delle cinque assemblee, svolte durante i vari turni di lavoro. Erano presenti per la prima volta anche molti dei sessanta operai precari con contratti a termine. Altra prima volta è stata la trasmissione in diretta su piattaforma on line dell'assemblea, a cui si sono collegati i dipendenti che per varie ragioni non erano presenti in stabilimento. L'assemblea è stata convocata per informare e sentire i lavoratori al fine di preparare l'incontro di gruppo, tra coordinamento sindacale di Fim Fiom Uilm e il management italiano di Electrolux, previsto per oggi a Mestre. Occasione nella quale oltre a valutare e sottoscrivere il valore del conguaglio dei premi economici in pagamento a luglio, sarà verificata la situazione dei vari stabilimenti dopo la ripresa. Le Rsu riferiscono che in tutti gli stabilimenti è stata segnalata la tenuta delle vendite e in qualche caso persino una crescita. In tutti i plessi sono state effettuate assunzioni di operai a termine di brevissima durata, e sono in corso straordinari. A Susegana lo straordinario prosegue su base volontaria, che per ora copre le esigenze inizialmente chieste, ma che vede l'azienda spingere per avere ulteriori disponibilità dalla Rsu. «È stata criticata anche dai lavoratori la decisione della direzione di stabilimento di modificare unilateralmente l'orario lavorativo nel periodo a turno unico, durante le ferie alternate - spiegano i rappresentanti sindacali -. Modalità che permette all'azienda di aumentare il tempo lavorato e non pagare il tempo mensa». Aspetto criticato dalla Rsu che denuncia la violazione del contratto appena sottoscritto sulla gestione delle ferie. Infine è stato fatto il punto dei lavori della commissione mista cantieri, che affronta i temi dell'industria 4.0 legati alla costruzione della nuova fabbrica Genesi. La Rsu ha nominato Francesco Tuccino, ergonomo esperto di innovazione tecnologica, quale esperto di parte.

Elisa Giraud

