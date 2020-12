L'ALLARME

SAN DONÀ «Picco di contagi a San Donà la scorsa settimana». A lanciare l'allarme è il sindaco Andrea Cereser che prende in esame il numero di nuove persone risultate positive: 192 nella settimana da lunedì 7 a domenica 13 dicembre, rispetto alle 168 della settimana precedente. Il contagio in aumento ieri è stato riportato anche nella app Municipium del Comune. «Una media di 27 nuovi casi al giorno continua il sindaco - Cresce anche la pressione esercitata sulle strutture sanitarie. In proporzione al numero di persone positive, infatti, si contano i ricoveri in reparto, quelli in terapia intensiva e anche i decessi. Purtroppo nelle ultime settimane ci sono stati alcuni decessi. Questo è un periodo molto delicato, dove assisteremo con tutta probabilità ad un'ulteriore diffusione del contagio. Invito tutti a comportarsi con la massima attenzione perchè il virus potrebbe approfittare proprio del clima di festa e colpire». Cereser precisa che «in questa settimana, quindi, non ci si può rilassare: il numero di contagi si è alzato. È essenziale limitare la frequentazione di persone non conviventi allo stretto necessario, per cui si eviti ogni circostanza di incontro non indispensabile. Bisogna cercare anche di evitare i luoghi frequentati, in ogni caso è utile un ricambio d'aria nei locali chiusi, perché anche con la mascherina indossata la trasmissione può avvenire, quando l'aria si carica di droplet. È necessario anche rispettare le solite attenzioni relative a distanza sociale, mascherina indossata in modo corretto e igiene delle mani. Abbiamo ancora una certa libertà di movimento rispetto alle zone arancioni o rosse: cerchiamo di mantenere questa condizione per evitare che ci obblighino a stare a casa. Spero che per i prossimi giorni di festa arrivino dei provvedimenti di limitazione ai movimenti delle persone. Lo scopo è preservare l'economia e la scuola che dovrebbe ripartire in presenza già a gennaio, a meno che non ci sia un peggioramento dell'evoluzione della epidemia. La Germania (che è messa meglio di noi) ha deciso il lock-down sino al 10 gennaio e noi stiamo parlando di consentire i movimenti tra Comuni? Non esiste questa cosa, soprattutto in Veneto dove siamo allo stremo». Non si ferma anche il lavoro degli operatori che contattano tutti i positivi non solo per verificare le loro condizioni di salute ma anche se ci sono situazioni di necessità conseguenti allo stato di isolamento .

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA