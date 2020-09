L'ALLARME

SAN DONÀ In quarantena gli esponenti di punta del Pd del Veneto orientale: la consigliera regionale Francesca Zottis, Enrico Franchin segretario del Pd del Veneto orientale, il candidato sindaco di Portogruaro Stefano Santandrea e Marco Terenzi, candidato consigliere regionale. Una misura adottata in forma di cautela dovuta alla presenza del candidato democratico alla presidenza della Regione Arturo Lorenzoni lo scorso martedì 1. settembre a San Donà per un appuntamento legato alla campagna elettorale, poi proseguita con una cena a Portogruaro. All'incontro all'aperto a San Donà aveva participato anche il sindaco Andrea Cereser, il quale spiega «di non essere in quarantena». In isolamento da qualche giorno, invece, è la consigliera Zottis che appena ha saputo della positività di Lorenzoni è andata a fare il tampone rapido: «Sono risultata negativa - spiega - stiamo tutti bene, in questi giorni ci siamo sentiti al telefono. Ci siamo tutti auto-segnalati all'Ulss e messi in isolamento, per una forma di rispetto della cittadinanza. Anche in questi giorni seguiamo i protocolli dell'azienda sanitaria. Per ora ho dovuto annullare la mia presenza ad alcuni incontri pubblici, per partecipare sto usando internet, la tecnologia aiuta molto. Ma il mio impegno per tutta l'area metropolitana non viene meno. Anzi questo stop, pur essendo negativa al tampone, mi spinge a raddoppiare gli sforzi e chiedo a tutti coloro che mi sostengono di fare altrettanto».

«Nessuno di noi sta male - rassicura Franchin - Sono stato vicino a Lorenzoni nelle 48 ore precedenti alla verifica della sua positività, per cui sono stato inserito nel protocollo dell'azienda sanitaria. Tutti attendiamo informative da parte dell'Ulss, in questo periodo evitiamo di spostarci per non creare alcun pericolo potenziale alle persone». Rimane alta l'attenzione sui casi delle persone positive nella zona: 21 a San Donà e 24 a Fossalta. Il sindaco fossaltino Manrico Finotto, infatti, precisa che «il numero delle persone positive è salito ancora, martedì passando da 23 a 24, anche se si tratta di una sola persona. Un piccolo aumento prevedibile, in relazione ai controlli relativi ai contatti delle persone già contagiate». l'Ulss 4 con tutta probabilità farà il punto della situazione sul ritorno del virus domani.

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA