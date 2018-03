L'ALLARME ROMA Tiangong 1 sta per arrivare. A partire dalla prossima settimana,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEROMA Tiangong 1 sta per arrivare. A partire dalla prossima settimana, in un giorno compreso fra il 28 marzo e il 4 aprile ma ancora impossibile da prevedere con precisione, la prima stazione spaziale lanciata dalla Cina nel 2011 concluderà la sua caduta incontrollata, andando in frantumi nell'impatto con l'atmosfera terrestre. Se per la maggior parte il veicolo brucerà, non si può escludere che alcuni frammenti possano arrivare a terra, in una stretta fascia che comprende anche l'Italia da Firenze in giù, anche se le probabilità...