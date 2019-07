CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE Una soluzione, stando a quanto filtra dalle stanze del Comune di Pordenone, ci sarebbe già: gli appartamenti tenuti liberi per le emergenze dalle cooperative. Ma la vera emergenza è adesso e si chiama scarsità di pasti a disposizione. Anzi, sono due, perché dal Comune di Porcia arriva un'altra mazzata, e cioè la conferma che a breve (si parla di settembre) si avvieranno le pratiche per la demolizione del dormitorio di via Roma, dove oggi sono ospitate 15 persone, per la maggior parte richiedenti asilo fuori dai...