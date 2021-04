Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEPORDENONE Si pensava che il pericolo fosse scampato. Non era così. Quindici giorni dopo non solo si è presentato, ma è esploso, in uno dei luoghi più a rischio di tutto il sistema sanitario pordenonese: l'Hospice di San Vito al Tagliamento. L'operatrice sanitaria no vax che era risultata positiva al Coronavirus il 30 marzo, ha innescato un focolaio che si è ampliato ad altri cinque operatori della struttura e a due pazienti, uno...