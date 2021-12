L'ALLARME

PORDENONE Nel pieno della quarta ondata, quella descritta è una situazione che non può che scuotere i piani alti dell'ospedale. Sì, perché si parla di due aree del polo medico direttamente toccate dalla pandemia: il Pronto soccorso e la Terapia intensiva. Si tratta di una lettera, protocollata e interna all'Azienda sanitaria. Ed è firmata da uno dei massimi esponenti medici della struttura. Descrive carenze, lavori in ritardo, situazioni potenzialmente rischiose. Ed è inviata direttamente alla direzione generale.

URGENZE

Si parte dalla porta d'ingresso dell'ospedale, rappresentata dal Pronto soccorso. Nella missiva si parla apertamente di lavori strutturali non eseguiti in virtù della situazione emergenziale degli ultimi due anni pandemici. Ma c'è di più. Un passaggio va oltre e riferisce di pazienti accatastati sulle barelle lungo i corridoi e nei disimpegni. In quegli stessi ambienti riceverebbero le prime cure, le terapie. I toni sono durissimi, le accuse mirate. I fatti riportati punto per punto.

E il Covid c'entra eccome. Si parla del percorso per positivi che termina nel cosiddetto percorso pulito. Di un'area Covid che vede commistione tra casi sospetti e non, perché gli spazi non sarebbero adeguati a gestire i flussi. Con una situazione che è ancora più difficile nei fine settimana e durante i festivi, quando il personale spesso non riesce a gestire al meglio gli accessi.

E si fa riferimento anche al personale, una questione ormai discussa più di una volta e spesso sui tavoli regionali. L'argomento è ovviamente quello della carenza.

MALATI GRAVI

Un passaggio importante è dedicato anche alle Terapie intensive, dove sono ospitate le persone che versano in condizioni di salute nettamente peggiori. È coinvolta anche la Terapia intensiva dell'ospedale di San Vito, ma è su Pordenone che si puntano come sempre i fari. L'area della Terapia intensiva subirebbe il disagio di lavori non ancora conclusi e personale come sempre insufficiente, che stanti le attuali turnazioni è stato costretto a trascorrere in area Covid più tempo rispetto a quello raccomandato.

L'INTERVENTO

«Non manca giorno in cui non emerga una criticità nel sistema sanitario del Friuli Occidentale e i segnali di sfiducia, tra l'atto aziendale non approvato e ora l'allarmante lettera di un primario sulle carenze delle terapie intensive e dei pronto soccorso, sono sempre più evidenti. Gli unici a non vederli sono i politici di centrodestra, in primis l'assessore regionale alla Salute, Riccardi e a ruota il sindaco di Pordenone, Ciriani». Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, componente della terza commissione Salute, commentando la situazione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo).

