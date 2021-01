L'ALLARME

PORDENONE Era rimasta una delle poche residenze in tutta la provincia ad aver chiuso la porta di fronte al contagio, sia nella prima che nella seconda ondata. Ma anche l'ultima linea di difesa è caduta. È successo a ridosso delle ultime ore del 2020, quando al direttore Giovanni Di Prima è arrivata la conferma: tredici residenti anziani e tre operatori dell'Umberto I (in piazza della Motta a Pordenone) sono risultati positivi al Coronavirus. «Sono praticamente asintomatici», è la comunicazione che arriva dalla struttura. Ma il contagio è entrato nelle stanze della casa di riposo del centro del capoluogo, e non era mai successi, tra prima e seconda ondata. A trasmettere il virus è stato con ogni probabilità un operatore sanitario che ha portato il contagio da fuori. Ora la priorità è quella di garantire per quanto possibile la sicurezza degli altri ospiti della struttura. E l'allarme è elevato soprattutto perché il contagio ha già toccato quattro nuclei: tre ospiti e due operatori nell'arancione, un ospite nell'azzurro, sette ospiti e un operatore nel rosa, due ospiti nel verde. Le prime positività, riscontrate con i tamponi rapidi, sono state confermate dalle analisi molecolari. Nelle prossime ore nuovi test, mentre quelli di ieri ai contatti stretti sono risultati in un primo momento negativi.

LE AZIONI

La direzione dell'Umberto I ha immediatamente fatto scattare il piano d'emergenza. Tutti gli anziani risultati positivi al Coronavirus sono stati trasferiti all'interno del nucleo Covid di Casa Serena, già utilizzato nella primissima fase della seconda ondata.

«Ma non ci siamo limitati a questo - ha spiegato il direttore Giovanni Di Prima -: all'interno dell'Umberto I, infatti, stiamo lavorando a ciclo continuo per realizzare un altro reparto Covid in grado di accogliere gli ospiti contagiati: sarà approntato nella palestra che abbiamo all'ultimo piano». Nella struttura sono ore di preoccupazione: tutti i familiari degli ospiti positivi sono già stati avvisati e sono tenuti informati dalla direzione.

