L'ALLARME

PORDENONE E UDINE Inizia un'altra partita: evitare la zona rossa. E in una situazione fluida come quella attuale, nulla è scontato. Se i parametri che hanno causato l'ingresso nella zona arancione ormai sono chiari (capacità di tracciamento diminuita e alta incidenza del contagio sulla quota giornaliera di tamponi), ora bisogna tenere d'occhio un altro indicatore: il ritmo con cui crescono i ricoveri in area non critica. Si tratta dei pazienti che entrano in ospedale a causa del Covid ma che non sono così gravi da richiedere il trattamento intensivo. È il cuore dell'emergenza nella seconda ondata, dal momento che i letti di Rianimazione vengono occupati con minor frequenza rispetto a quanto accadeva in primavera. E anche in Fvg si è accesa la spia. I valori sono ancora sotto soglia, ma sarà fondamentale, nei prossimi giorni, vedere un rallentamento della corsa dei ricoveri. Altrimenti il rischio è che sforando un parametro cruciale come quello della tenuta ospedaliera ci possano essere altri provvedimenti.

I NUMERI

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono ricoverate nei reparti non critici degli ospedali 407 persone. Il tasso di occupazione dei letti a disposizione del sistema sanitario regionale (non si fa riferimento solamente agli spazi dedicati al Covid) è pari al 32 per cento (su circa 1.200 posti), quando la soglia d'allarme è fissata dal ministero della Salute al 40 per cento. Ma a preoccupare non è tanto il dato attuale, cristallizzato, quanto il ritmo dell'aumento. L'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, segnala che in regione si assiste a un incremento giornaliero che oscilla tra l'uno e il due percento. Significa che in meno di dieci giorni si potrebbe raggiungere la soglia gialla del 40 per cento, e in due settimane abbondanti quella rossa del 50 per cento di tutti i letti disponibili in regione. Bisogna precisare che il passaggio a un'eventuale zona rossa non sarebbe automatico: il Lazio, infatti, è ancora in zona gialla pur avendo il 48 per cento dei letti occupati. Certamente, però, non sarebbe un bel segnale da inviare a Roma dopo lo sforamento dei due parametri colpevoli del declassamento in zona arancione. La resilienza del sistema sanitario, infatti, è tra i parametri più importanti nella valutazione dell'impatto della pandemia. Oggi in Fvg ci sono circa 600 letti dedicati unicamente al Covid, e la soglia di allarme si avvicina ogni giorno di più. Come detto, la situazione in Terapia intensiva è meno grave, dal momento che l'indicatore è al di sotto del 30 per cento e che il ritmo di occupazione dei letti non sembra galoppare.

L'ORIZZONTE

Intanto la Regione sta preparando il primo report figlio della zona arancione. Entro venerdì potrà essere avviata con il governo una procedura di revisione delle restrizioni, ma da allora si dovrà dimostrare un miglioramento stabile dei parametri per almeno due settimane, senza retromarce. Significa che almeno sino alla prima decade di dicembre - se tutto andrà bene e non peggio - si dovrebbe rimanere in zona arancione.

LE MOSSE

Il presidente Fedriga, però, prosegue la partita a scacchi con il governo per rivedere il meccanismo automatico che porta al declassamento dei territori in funzione del rischio. Oggi, su iniziativa del Fvg, sarà convocata una Conferenza delle Regioni straordinaria. È un atto dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia», ha detto. Anche il presidente del Veneto Zaia e quello della Liguria Toti hanno appoggiato la protesta di Fedriga. In questi giorni - ha proseguito Fedriga - abbiamo assistito a una feroce presa di posizione contro il concetto di autonomia. Mi auguro - ha aggiunto - che scivolamenti verso nuovi concetti di centralismo si allontanino e si valorizzi la leale collaborazione tra Stato e istituzioni del territorio». L'obiettivo delle Regioni che stanno manifestando le loro perplessità in queste ore è affidare la decisione sul cambio di colore dei territori non ad un algoritmo, ma ad un confronto tra i comitati tecnici (nazionali e locali) e la politica.

Marco Agrusti

