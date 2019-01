CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEPORDENONE È salito a ottanta il numero delle persone che hanno contratto l'influenza del tipo H1N1, quello più pericoloso che ha già fatto nuna vittima in provincia. Dopo il decesso di Liborio Riggi, il 68enne originario di Caltanissetta ma residente in comune a Zoppola morto il 13 gennaio per le complicanze (ad un quadro clinico già complesso) dovute proprio alla 'suina'', l'attenzione all'ospedale Santa Maria degli Angeli è alta. DUE GRAVIAltre due persone sono state ricoverate in gravi condizioni: si tratta di una 82enne,...