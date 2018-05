CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE Cinque accessi al pronto soccorso per altrettanti casi di morsi da zecca. Si tratta di quattro adulti e di un bambino che, di rientro da una gita in montagna piuttosto che da un'escursione nel bosco, si sono accorti della presenza del parassita. E' stato necessario, pertanto, rivolgersi al pronto soccorso di Pordenone e di San Vito. «Tra ieri e sabato scorso rileva Giuseppe Sclippa, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera del Friuli Occidentale abbiamo riscontrato una concentrazione di casi. Non c'è motivo di...