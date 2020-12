L'ALLARME

NERVESA DELLA BATTAGLIA Attimi di apprensione si sono vissuti ieri in via Fra' Giocondo, alla periferia di Nervesa della Battaglia, nel Trevigiano, dove il sindaco Fabio Vettori si è recato di persona per evacuare una coppia di anziani mestrini da una abitazione di loro proprietà vicina al Piave.

I due erano arrivati a Nervesa da qualche giorno per trascorrere il ponte dell'Immacolata nella loro cascina in località Campagnole, accanto al campo di volo gestito dalla coppia. I prati circostanti e le piste per il decollo e l'atterraggio sono state invase dall'acqua e dal fango e, sebbene l'appartamento non sia finito sott'acqua, si è preferito chiedere loro di rientrare a Mestre. Alla richiesta la coppia ha inizialmente rifiutato di spostarsi poiché entrambi erano preoccupati per le sorti dei possedimenti circostanti, così ieri pomeriggio il primo cittadino si è recato sul posto per convincere entrambi ad allontanarsi. «Per precauzione abbiamo consigliato alla coppia di tornare nelle loro casa a Mestre - spiega il sindaco -, è stata chiusa via Fra' Giocondo, dove sorge la pista, solo per una questione di sicurezza perché non sapevamo come si sarebbe evoluta la situazione nelle ore successive. Fortunatamente la coppia poco dopo ha accettato di lasciare temporaneamente l'abitazione per fare rientro a Mestre».

