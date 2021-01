L'ALLARME NELL'ULSS 4

SAN DONÀ DI PIAVE «La curva non sta scendendo come ci aspettavamo. Ho chiesto personalmente ai sindaci del Veneto orientale, durante l'incontro cui ero stato invitato, di darci una mano, ma vigili se ne vedono pochi in giro». È una tirata d'orecchie in piena regola, quella del direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza. Mentre fa il punto sui contagiati, in un territorio, quello del Veneto orientale, ormai lontano dall'essere l'isola felice di qualche settimana fa, non lesina qualche rimbrotto, non risparmiando neppure i primi cittadini. «Le precauzioni sono poco rispettate: soprattutto nelle osterie e nei bar ci sono ancora troppi anziani che vanno a giocare a carte come nulla fosse. I Comuni, purtroppo, non ci hanno dato (o quasi) un aiuto in questo. La scuola? Premesso che non si prende il contagio rimanendo in classe, secondo me se i ragazzi si facessero qualche altro giorno di lockdown sarebbe meglio».

LE CIFRE

I numeri, dunque. Già detto che la curva non dà segni di inversione, ieri erano 248 i nuovi positivi; 1178 nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio; 2143 in totale. «Alla luce di questo - ha aggiunto Bramezza - abbiamo preventivamente predisposto, e possono essere attivati nel giro di poche ore, altri 42 posti letto nei tre ospedali di questa Ulss». Sono otto i Comuni con più di 100 contagiati: se, in proporzione al numero di abitanti e al movimento di lavoratori, i 450 di San Donà, i 327 di Jesolo ed i 158 di Portogruaro possono rientrare nella normale statistica, preoccupano i 168 di Eraclea o i 148 di San Stino di Livenza. Sul fronte ricoveri il Covid hospital di Jesolo ospita attualmente 70 degenti in malattie infettive, 16 in terapia intensiva e 3 in terapia semi-intensiva. Oltre a questi, 19 pazienti sono ricoverati al centro servizi Stella Marina e 16 nella casa di riposo Rizzola con la quale Ulss 4 ha ampliato la disponibilità da 25 a 50 posti letto per il ricovero di persone covid-positive. I giorni scorsi è entrato in funzione il primo covid-hotel, il residente Progresso di Jesolo, che ospita persone positive, che non necessitano di particolari cure, ma che non sono in condizioni di rientrare a casa in sicurezza. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, mercoledì è arrivata la prima tranche di vaccini e giovedì 31 dicembre è iniziata l'immunizzazione del personale sanitario: 150 dosi agli operatori ospedalieri di San Donà e 150 ai colleghi di Portogruaro. Il 1. gennaio la vaccinazione è continuata all'ospedale di Jesolo per 100 operatori sanitari. Ieri è proseguita la vaccinazione di 150 operatori all'ospedale di San Donà, di 100 operatori sanitari dell'Ulss 4 operanti nel Portogruarese e, sempre ieri, sono stati vaccinate 140 persone (tra ospiti e operatori) della Stella Marina di Jesolo. Oggi vaccinazioni a Portogruaro e al personale dell'Ulss operante nel sandonatese. Lunedì vaccini nella casa di riposo Francescon a Portogruaro e a seguire in tutte le case di riposo del Veneto orientale. Il tasso degli aderenti all'immunizzazione ad oggi è del 100%. Nessuna reazione avversa registrata tra il personale vaccinato.

FIOCCO AZZURRO

Infine una buona notizia. All'ospedale di San Donà alle 5.09 di ieri si è registrata la prima nascita del 2021 nell'ambito di questa Ulss. È un bambino di 3,550 kg nato da mamma positiva al Covid-19, residente nel portogruarese. La donna ha partorito nella nuova sala parto riservata alle donne positive al virus. Una struttura inaugurata pochi giorni fa e realizzata in poche settimane con un investimento da 250milioni di euro.

Fabrizio Cibin

