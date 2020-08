L'ALLARME

MESTRE Un'impennata tale non si era registrata nemmeno nella fase più acuta della pandemia: 41 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, dalle 17 di venerdì alle 17 di sabato.

Questo il dato più allarmante registrato dal bollettino quotidiano diffuso dalla Azienda Zero delle Regione Veneto che monitora l'andamento della diffusione del virus.

A preoccupare nel sandonatese è il minifocolaio insorto a Fossalta di Piave dove nell'ultima settimana sono 16 le persone contagiate, tutte per fortuna asintomatiche, appartenenti a tre gruppi familiari diversi, per la maggior parte sotto con un'età inferiore ai 45 anni (i dettagli nel servizio più sotto). Attualmente i positivi in tutta la provincia hanno raggiunto quota 300 e purtroppo c'è da registrare anche un altro decesso avvenuto in una struttura sanitaria che porta il totale dei morti alla tragica cifra di 322. Nell'ospedale di Dolo i ricoverati rimangono 14: in area critica sempre 13 e uno in terapia intensiva. Balza agli occhi anche il repentino aumento delle persone in isolamento domiciliare fiduciario che da 988 sono saliti a 1.241, 8 delle quali con sintomatologia che si aggiungono alle 19 del giorno precedente.

Quale è l'origine di questa fiammata, segnale inquietante di un'infezione tutt'altro che scomparsa e che al contrario sembra essere rientrata in circolo a pieno regime? A finire sotto la lente di ingrandimento in primis sono i cosiddetti rientranti. Ma anche chi ha aderito allo screening scolastico.

TAMPONI OBBLIGATORI

Prima d'ora non si erano mai fatti così tanti tamponi e in un lasso di tempo così ridotto. Da Ferragosto nel territorio dell'Ulss Serenissima cono state testati 14.099 soggetti per rispondere all'obbligo imposto a chi proviene dei Paesi sotto osservazione: Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Si tratta per lo più di vacanzieri di ritorno a casa ma non mancano i turisti o chi viaggia per lavoro. Risulta alla frontiera dell'aeroporto Marco Polo (che va ricordato non ha collegamenti con la Croazia) il grosso dei prelievi del totale, vale a dire 10.066, che gioco forza conteggia molte persone che non sono residente nel veneziano. Mentre la restante quota di 4.032 è ricondotta ai punti sul territorio - dove sono afferiti per il 75% residenti tornati dalla Croazia - e nello specifico: 451 a Venezia ex Giustinian, 1.289 al distretto sanitario di Favaro, 1.033 al distretto sanitario di Noale, 946 all'ospedale di Dolo e 313 all'ospedale di Chioggia

SARDEGNA FACOLTATIVI

«Da giovedì scorso - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - abbiamo accolto anche le persone di rientro dalla Sardegna, sia nelle sedi sul territorio, sia in Aeroporto. Per questi viaggiatori non c'è l'obbligo del tampone al rientro, che è quindi facoltativo; sono però centinaia le persone che, con senso di responsabilità, si stanno sottoponendo al test: 110 nel primo giorno nelle sedi sul territorio, e 143 in aeroporto, per un totale di 253. I cinque punti distribuiti nel territorio aprono e lavorano ogni mattina, anche il sabato e i festivi, dalle 7.00 alle 13.00; in Aeroporto gli operatori dell'Ulss 3 sono a disposizione di chi sbarca dai voli 24 ore su 24. L'impegno continua».

Da precisare che al Marco Polo dove il servizio del test naso-faringeo, cioè del tampone viene assicurato in collaborazione con Save, dopo i primi giorni in cui l'esito veniva inviato via sms, l'azienda sanitaria ha introdotto i test rapidi i quali consentono ai passeggeri di lasciare lo scalo già con la risposta perché elaborata nel giro di mezz'ora.

SCREENING SCUOLA

Continuerà anche la prossima settimana l'indagine sanitario riservato al personale docente e non docente delle scuole di ogni grado in provincia. Sottoporsi al test rapido sierologico non è obbligatorio ma è fortemente caldeggiato. Da lunedì a venerdì scorsi nel veneziano (escluso il Veneto orientale) sono oltre 2.500 gli interessati che hanno aderito alla campagna. Ed è quindi possibili alla crescita dei nuovi positivi abbiano contribuito anche i risultati di questa monitoraggio di massa garantito grazie alla disponibilità dei medici di medicina generale.

