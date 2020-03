L'ALLARME

MESTRE I battenti chiusi? Può essere una buona soluzione in una condizione d'emergenza. E questa certamente lo è. Ci risulta che già più di qualche collega sia stato contagiato.

Andrea Bellon, presidente di Federfarma Venezia, l'associazione dei titolari delle farmacie, apre alla possibilità di lavorare con il massimo dispositivo di sicurezza, come avviene quando la farmacia è di turno, negli orari di chiusura. Può essere un buon compromesso afferma per chi, per problemi di logistica o di personale, non può garantire il servizio in sicurezza a battenti aperti per loro e per gli utenti secondo la normativa vigente, con l'obbligo di rispetto della distanza interpersonale di un metro. Da più parti arrivano segnalazioni di assembramenti rischiosi all'interno delle farmacie, con persone in coda che quando arrivano al bancone si trovano a tu per tu col farmacista che deve servirle con la necessaria interlocuzione. Senza dimenticare che c'è chi ritorna anche più volte nell'arco della giornata. Capita soprattutto con gli anziani spiega Bellon Già molti hanno l'abitudine di venire tutti i giorni, ora dovrebbero capire che bisogna stare a casa. Tutti cercano le mascherine, ma le mascherine non ci sono. Il telefono squilla in continuazione, così con una mano dobbiamo servire il paziente, con l'altra tirare su la cornetta. Per lavorare a battenti chiusi serve una comunicazione all'Ulss. In quel caso inevitabilmente si potrebbe servire allo sportello una sola persona per volta e questo è ingestibile per farmacie ad alto traffico. Mediamente in una farmacia lavorano cinque persone per servire 200 utenti al giorno. Davanti ad alcune farmacie si creerebbero lunghe file, riprende Bellon. L'opzione finora preferita rimangono i battenti aperti che però, mentre il contagio si propaga, stanno diventando rischiosi. È molto impegnativo sul piano professionale e siamo ben consapevoli di essere molto esposti. È raccomandata l'installazione di un plexiglass protettivo, di dimensioni adeguate, ma le decisioni spettano al singolo titolare. È evidente che in una situazione critica come questa vanno adottate tutte le precauzioni del caso a tutela dei lavoratori. Ci risultano che ci siano colleghi contagiati. Cosa succede se il numero aumentasse significativamente?, si chiede Bellon. Il presidente di Federfarma Venezia conclude con una punta di orgoglio: Siamo l'unico riferimento sanitario per la popolazione accessibile tutto il giorno, vicino a casa e senza appuntamento, disponibile a dare una consulenza professionale e un conforto. Il nostro è un presidio di prossimità che con umanità e con competenza si mette a disposizione anche in questo momento drammatico.

A.Spe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA