L'ALLARME

JESOLO «Condanniamo ogni eventuale violazione e invitiamo le autorità competenti a vigilare e punire eventuali trasgressori». Nessun ballo di gruppo nelle piazze e nemmeno nei locali, in gran parte chiusi dallo scorso febbraio. Cancellate anche le feste nelle location private. Ma in ogni caso lo jesolano Franco Polato, presidente provinciale del Silb-Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo, ha voluto lanciare un appello alla responsabilità personale dei cittadini e alla vigilanza da parte delle autorità competenti, rilanciando quanto già annunciato dal prefetto.

Nelle ultime ore, infatti, i gestori dei locali notturni, hanno voluto prendere le distanze da chi stesse pensando di violare il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che impone la chiusura dei locali notturni, pensando di allestire qualche festa alternativa. «Se qualcuno avesse in mente di organizzare iniziative clandestine attacca Polato - condanneremmo fermamente ogni violazione. Non si tratta solo di rispettare delle direttive governative per contrastare il dilagare del coronavirus, ma anche di assicurare condizioni di sicurezza ai cittadini, mentre l'Italia sta affrontando un'emergenza sanitaria gravissima». L'invito, dunque, è di vivere la notte di San Silvestro e l'arrivo del 2021 nel pieno rispetto delle regole, evitando feste private non autorizzate.

RISCHIO

Feste che sarebbero estremamente rischiose per la propagazione del coronavirus e per gli effetti a cascata che una sola infezione potrebbe generare tra le persone a contatto, nei giorni seguenti, anche in vista della riapertura delle scuole.

«Sin dall'inizio della pandemia e in questo momento di inedita gravità per il Paese aggiunge Polato - il nostro comparto sta pagando un prezzo altissimo. Tuttavia non potremmo in alcun modo tollerare che si verificassero situazioni che possono mettere a rischio la sicurezza della cittadinanza. Lanciamo, dunque, un forte appello alla responsabilità. Contemporaneamente invochiamo una stretta vigilanza delle autorità competenti per le verifiche e gli eventuali provvedimenti del caso, perché se ci fossero effettivamente dei trasgressori, danneggerebbero l'intera categoria». Già la scorsa estate lo stesso Polato, aveva sottolineato il rischio che venissero organizzate vere e proprie feste abusive in determinati contesti, invocando una maggiore vigilanza. Ora questa nuova presa di posizione, ribadendo la necessità di sostegni concreti per le attività legate al mondo della notte, molte delle quali ormai ferme da 10 mesi.

