L'ALLARME

Il primo caso di coronavirus confermato a Chioggia, manda in fibrillazione la città e la politica: circolano messaggi che parlano di un condominio isolato come fosse un focolaio d'infezione e di un contagiato in casa di riposo, ultime notizie di una serie di fake news in circolo da qualche giorno, entrambe, come le precedenti, smentite dai diretti interessati, mentre i consiglieri di maggioranza criticano la scelta del sindaco di mantenere, oggi, la giornata di mercato.

IL SINDACO

L'allarme lo aveva dato proprio il sindaco, Alessandro Ferro, in tarda mattinata. «Mi è stato appena comunicato diceva in una nota un presunto caso di coronavirus nel nostro comune. Sono in attesa di riscontri da parte delle autorità sanitarie». La conferma è arrivata in serata, dopo la riunione della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 3. «Il direttore generale ci ha comunicato che la positività del paziente al coronavirus è stata confermata. Il paziente è stato trasferito dall'ospedale di Chioggia a quello di Mestre» ha detto Ferro, senza, però, annunciare potenziamenti dei controlli in città, fatta eccezione per le tende che, in via preventiva, la Protezione civile aveva allestito, nel pomeriggio, fuori dall'ospedale «per evitare che persone potenzialmente infette accedessero direttamente al pronto soccorso».

Dall'Ulss sono arrivate solo poche altre precisazioni: il malato è di sesso maschile, anziano, ma l'età esatta non è stata resa nota, soffriva già di importanti patologie cardiache e il suo trasferimento a Mestre dipende più da queste ultime che dal virus. Tutte le persone, sanitari e parenti, che hanno avuto a che fare con l'uomo, nel periodo (non specificato) del ricovero, sono state individuate e saranno controllate.

Un caso standard, verrebbe da dire, in linea con quasi tutti gli altri finora riscontrati in Italia. A preoccupare qualcuno, però, è stata un'altra comunicazione. Quella apparsa sulla pagina facebook del Centro servizi anziani: «Da oggi 26/02/2020, fino a nuove disposizioni da parte dell'Ulss, gli accessi al Csa sono vietati ai visitatori e parenti, a seguito di comunicazione del Medico coordinatore della Ulss 3». Qualcosa in più di una semplice misura precauzionale, perché già due giorni prima la casa di riposo di Chioggia, come tutte le altre, aveva invitato i cittadini a limitare le visite agli ospiti. Dunque, cos'era accaduto? Molti ne hanno dedotto che il contagiato fosse stato, prima dell'ospedale, in casa di riposo, e ha cominciato a circolare la voce che il presunto malato si trovasse ancora al centro anziani. Di nuovo, in serata, la smentita del Csa, sempre via facebook: «Qui non c'è nessuno positivo al Coronavirus», frase che non nega la possibilità che l'uomo vi si trovasse prima del ricovero in ospedale ma la cui completa interpretazione neppure il sindaco era in grado di fornire.

Parallelamente girava anche un post che, sotto il logo di Chioggia Tv, parlava di un condominio isolato per evitare contagi, probabilmente quello della famiglia del malato. Un fatto senza precedenti, se fosse stato confermato, ma anche qui è arrivata la smentita: «Non abbiamo mai scritto quella notizia», dice Chioggia Tv. E mentre la gente si interroga e si allarma, scoppia anche la polemica politica sul mercato del giovedì. Il coordinatore locale di FdI, Alessandro Penzo, chiede «che precauzioni si sono prese per tutelare i chioggiotti da possibili contagi, visto che molti venditori e qualche frequentatore arrivano da fuori?». Ma anche il capogruppo consiliare dei Cinquestelle, Paolo Bonfà, chiede al sindaco la sospensione del mercato, in via precauzionale. «Lo possiamo recuperare più avanti» dice. «Allo stato attuale risponde Ferro le indicazioni del ministero e della Regione, sono di consentire i mercati settimanali, non possiamo decidere ognuno per proprio conto».

