L'allarme di via Nazionale sullo spread «Annulla tutte le misure del governo»

LE PROIEZIONIROMA Crescita dell'economia inchiodata intorno all'1 per cento quest'anno e nei prossimi tre sia per il rallentamento della domanda estera indotto dalla situazione internazionale, sia per le tensioni sui tassi di interesse che si sono create nel nostro Paese. L'aggiornamento delle previsioni della Banca d'Italia non contiene notizie incoraggianti per il governo: la principale mina per lo sviluppo viene identificata proprio nell'aumento dei tassi di interesse, che è in larga parte connessa alle tensioni sul debito pubblico...