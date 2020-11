LA DECISIONE

BELLUNO «La situazione è pesante ed il sistema delle imprese non potrà reggere ad una ulteriore stretta, le misure che il Governo sta discutendo devono tenere conto che le aziende si sono attrezzate con il rispetto dei protocolli definiti per ciascuna attività economica per poter lavorare in sicurezza». Il presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, mette in guardia sulle drammatiche ripercussioni che un nuovo lockdown potrebbe avere sul tessuto economico produttivo della provincia di Belluno.

LA DECISIONE

Timori, angosce e preoccupazioni che hanno spinto la Camera di commercio a riaprire il tavolo permanente di confronto con le categorie economiche in relazione all'emergenza economica legata alla progressiva ripresa di nuovi divieti e chiusure della attività economiche. «Non avrei mai pensato che sarebbe stato necessario riattivarlo» ha spiegato Pozza. Oggi doveva essere un momento di confronto con le categorie economiche sul documento da inviare a Roma (presidenza del Consiglio dei Ministri sottosegretario Riccardo Fraccaro) ed alla Regione del Veneto sui temi dell'applicazione delle misure del 110% (ecobonus e sismabonus) «ma tutte le categorie economiche presenti - ha spiegato Pozza - hanno messo in risalto le forti preoccupazioni per le misure che il Governo sta adottando in queste ore che prevedono nuove chiusure ed una ulteriore stretta sulla mobilità delle persone con evidenti ripercussioni per tutti. I piccoli segnali di ripresa del terzo trimestre rischiano di essere vanificati».

L'INTESA CON ANCI

Alla riunione ha preso parte anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, in qualità di Presidente dell'Associazione dei Comuni Veneti che ha lamentato il mancato coinvolgimento delle amministrazioni locali nelle decisioni che il Governo sta attuando. «Abbiamo bisogno di capire in questa grande confusione - ha spiegato Mario Pozza - se le regole che le imprese hanno concordato con i protocolli, possono essere mantenute. Oggi ci servono queste certezze dalle autorità sanitarie e da chi fa i controlli (Inps, Inail, Organi ispettivi). Mercoledì è stato convocato dalla Regione del Veneto un incontro con le categorie economiche per il Documento di economia e Finanza Regionale. Non mancherà il riferimento all'attualità dell'emergenza che stiamo vivendo in questi giorni».

LE PIAZZE

Il numero uno della camera di commerico si è anche soffermato sulle manifestazioni di piazza: «Sono la dimostrazione di un malessere che sta montando sempre di più. Noi in qualità di sistema camerale, assieme alle Associazioni di Categoria, vogliamo insistere sulle proposte. Il nostro contributo ai tavoli di lavoro, a tutti i livelli nazionali, regionali e locali è costante e continuo, indipendentemente dalle giornate di sabato o di domenica. Il Presidente Pozza e il Presidente Anci Veneto Conte si sono impegnati ad inviare una lettera congiunta a tutti i comuni della regione.

I NODI DEL BONUS 110

Il tavolo di confronto si è comunque soffermato su alcuni temi strettamente legati al bonus del 110 per cento: la vigilanza nei confronti di chi si sta proponendo nel mercato offrendo soluzioni chiavi in mano per realizzare interventi di ristrutturazione, che evidenziano scarsa professionalità al limite della illegalità. Secondo elemento di preoccupazione la stretta delle regole bancarie in vigore dal primo gennaio.

