IL DRAMMA

PAESE «Ho sentito un botto fuori della casa, c'è un incendio, sta bruciando tutto». È partita da una delle due vittime, probabilmente la 74enne Fiorella Sandre, la chiamata alla polizia per chiedere aiuto. Voce tranquilla, non in preda all'ansia. Segno che non aveva ancora idea di quale sarebbe stato il suo terribile destino, lo stesso toccato all'amica Franca Fava, che di anni ne aveva 67. Entrambe sono morte carbonizzate in quella casa che in pochi minuti è stata divorata dalle fiamme. Era passata poco più di mezz'ora dall'una di notte di ieri quando la centrale operativa della questura ha ricevuto la telefonata e inviato vigili del fuoco, carabinieri e Suem 118 in via Feltrina al civico 37, nella villetta singola che confina con l'impianto di Castagnole della General Beton Triveneta spa. Una strada senza uscita, dopo la realizzazione della rotonda all'altezza della Gaivi, dove Sergio Miglioranza, il marito di Franca rimasto intossicato e tuttora ricoverato all'ospedale Ca' Foncello, ha potuto sfogare il suo impulso, senza dare nell'occhio, di accumulare cose. Tante cose: dai mobili ai motorini, dai polli alle bombole di gas e gpl, responsabili degli scoppi anche durante le operazioni di spegnimento. «E spesso le bruciava in giardino» afferma un suo amico di vecchia data, accorso sul posto per capire cose fosse accaduto.

I DUBBI

Sergio è l'unico sopravvissuto, e non presenta ustioni rilevanti. Quando arrivano i vigili del fuoco e le forze dell'ordine è in stato confusionale, fuori dall'abitazione. Dentro, in due stanze diverse, Franca e Fiorella erano probabilmente già morte, intrappolate dalle fiamme al piano terra della villetta. Lui, che ha raccontato ai carabinieri di aver dato da mangiare al cane e di essere poi andato a dormire al primo piano, dove si trova la sua camera, ha anche detto che a svegliarlo è stata Fiorella, che poi avrebbe cercato inutilmente di salvare Franca. Difficile capire cosa sia potuto accadere in quegli istanti. Di certo c'è che le scale esterne, proprio al primo piano, sono state la salvezza di Sergio. E che il pianterreno si è invece rivelato una trappola per la moglie e l'amica.

L'INTERVENTO

Per tutta la giornata di ieri i vigili del fuoco di Treviso, Asolo, Conegliano e una squadra giunta in supporto da Mestre, hanno lavorato per spegnere ogni focolaio. Il rogo è partito dall'esterno, ma non è ancora stato individuato il punto d'innesco. Tutto il materiale custodito nel giardino dell'abitazione è andato distrutto, facendo propagare le fiamme anche all'interno della casa. Erano presenti anche diverse bombole di gas e gpl, che hanno continuato a esplodere anche durante le operazioni dei pompieri, rendendo ancora più complicato l'intervento. Mentre Sergio Miglioranza è stato affidato alle cure dei sanitari, i vigili del fuoco hanno inutilmente tentato di creare un varco per recuperare le due disperse. Entrambe si trovavano nella parte retrostante dell'abitazione, ormai carbonizzate: una in bagno, l'altra nella stanza adiacente. Non avevano possibilità di uscire visto che le finestre sono munite di inferriate. E probabilmente il fuoco le ha sorprese sbarrando loro la strada.

LA RICOSTRUZIONE

Il pubblico ministero di turno, Anna Andreatta, ha effettuato un lungo sopralluogo in via Feltrina prima di dare il via libera alla rimozione delle salme. Operazione complicata, che si è conclusa soltanto nel pomeriggio. All'incirca nello stesso momento in cui Sergio Miglioranza è stato sentito dai militari in ospedale. Ricorda poco, quasi nulla. Se non che ad avvertirlo che la moglie era intrappolata in casa è stata Fiorella, la donna che le teneva compagnia e che da qualche mese si era trasferita da Breda di Piave in quella casa. Avrebbe trovato la morte proprio cercando di salvare l'amica, tornando all'interno dell'abitazione. Ma questa ricostruzione va ancora valutata dagli inquirenti, ancora impegnati nei rilievi. Con Franca e Fiorella morti anche due dei tre cani che vivevano in casa, un volpino nero e un rottweiler. Salvo solo un pastore tedesco.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA