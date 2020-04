EDILIZIA

MESTRE «È una situazione gravissima, ma non c'è alcuna fiducia nella politica e nessuno sa cosa aspettarsi per il futuro». Il comparto dell'edilizia non vede la luce in fondo al tunnel e il presidente dell'Ance veneziana Ugo Cavallin pronostica l'arrivo di un'onda d'urto che rischia di spazzare via buona parte delle circa 1.800 imprese edili attive nell'area della Città Metropolitana di Venezia.

Una crisi che potrebbe colpire soprattutto i sub-appaltatori, ovvero l'anello più debole della catena produttiva. Da quando è stato imposto il lock-down i cantieri edili sono sostanzialmente fermi e l'effetto domino è stato immediato.

All'Ance di Venezia sono già arrivate le prime segnalazioni di imprese edili che dopo aver iniziato a costruire condomini da 15 o 20 appartamenti si sono viste annullare i contratti preliminari di vendita appena stipulati.

In casi come questo le aziende più grandi e finanziariamente solide possono permettersi di tenere un cantiere in stand by, in attesa che la domanda riparta, ma per quelle più piccole l'alternativa è tra chiudere o cedere il cantiere a prezzo di saldo ad un' impresa più grande. A preoccupare l'Ance sono anche le temute ripercussioni sull'occupazione, mentre già da metà marzo i lavoratori del settore sono in cassa integrazione. «Io posso anche stare fermo qualche mese - osserva Ugo Cavallin - ma mi chiedo come faranno a vivere i nostri dipendenti che hanno figli e famiglia da mantenere se la crisi dovesse prolungarsi?»

Nei cantieri edili già si pensa alla riapertura del 4 maggio che avverrà a condizione di rispettare precise disposizioni di sicurezza sanitaria, pena sanzioni pesanti, condizioni che, secondo l'associazione dei costruttori, non saranno facili da garantire.

«In tutti i cantieri edili dovremo dotarci di mascherine e di strumenti di misurazione a laser della temperatura corporea, ma sono dispositivi che ora non ci sono oppure, quando per miracolo si trovano, costano 180 euro l'uno, cioè quattro volte quanto costavano prima dell'emergenza coronavirus - osserva Cavallin e allora, dopo il 4 maggio, in queste condizioni chi si assumerà la responsabilità di mandare al lavoro i propri dipendenti senza avergli prima misurato la febbre?

Oppure saremo obbligati a chiedere a tutti una autocertificazione con la quale ognuno dichiara di non avere la febbre? Nessuno lo sa - conclude Cavallin - e sono molto preoccupato perché il Governo non ha previsto lo stanziamento di liquidità alle imprese come invece sta avvenendo nel resto d'Europa e le stesse banche ci penseranno bene prima di concedere crediti alle aziende in crisi, eppure solo se riparte il comparto edile si rimette subito in moto una catena che fa lavorare l'indotto e che fa ripartire tutta l'economia».

Paolo Guidone

