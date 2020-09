IL NODO

VENEZIA Il capoluogo della terza Regione d'Italia è in ginocchio. Il mondo della giustizia veneziana soffre l'esigenza di un maggior numero di magistrati che, come ha chiesto la presidente della Corte d'Appello Ines Marini, dovrebbe esser aumentato di almeno sedici unità, a fronte delle dieci proposte dal Ministero competente.

«Siamo uno dei motori dell'economia del Nord, ma abbiamo un'assegnazione di magistrati del tutto insufficiente e sproporzionata sia in relazione al Pil, che alla popolazione e al carico di lavoro. Considerando la quantità di procedimenti e il numero degli abitanti, ci spetterebbero almeno una ventina di magistrati in più, con una dotazione di personale amministrativo adeguata a sostegno della giustizia», annuncia Giuseppe Sacco, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia.

Sacco commenta quanto scritto dal presidente della Corte, circa la situazione della Corte di Appello di Milano rispetto a quella veneziana.

«Abbiamo 28.640 cause pendenti (dato aggiornato al 31.12.2018) a fronte delle 19.069 di Milano, mentre per quel che riguarda i magistrati in organico, nel capoluogo lombardo ce ne sono 126, mentre qui ne abbiamo 51. Proseguendo su questa china diventa difficile garantire i diritti e le necessità di presidio del territorio, così come i cittadini rischiano di non potersi tutelare nelle opportune sedi».

Le ripercussioni, già evidenziate in passato da Sacco, riguardano anche l'ambito economico, con difficoltà oggettive quotidiane per le aziende, oltre che per i privati.

«Dal 1969 la questione giustizia è sempre stata relegata in secondo piano. Sono passati cinquant'anni da quando Arturo Sorgato parlava di crisi della giustizia. Ad oggi, nulla è cambiato, ad ogni apertura di anno giudiziario lamentiamo difficoltà operative che dal Covid in poi si sono acuite. Tutto il mondo della giustizia chiede unanime una attenzione per Venezia, inteso come distretto, perché da troppo tempo è penalizzata in Italia», ha commentato il presidente del Coa.

Da ultimo, Sacco chiede al prossimo sindaco di mantenere massima l'attenzione alla residenza: «Per quale motivo un magistrato dovrebbe venire a vivere a Venezia, scontrandosi con centinaia di faldoni e con le oggettive difficoltà? E gli amministrativi, come possono vivere qui con i costi che ci sono? Auspichiamo che il prossimo sindaco ponga particolare attenzione alle questioni della residenzialità, incentivando a venire a vivere qui».

Intanto domani, alle 11, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, verrà inaugurata la nuova sede dell'Ordine degli avvocati.

