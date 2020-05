DOPO LA RIAPERTURA

VENEZIA «Vedo tanto entusiasmo e tanta voglia di fare a Venezia, che quasi dispiace andare controcorrente: ma se qualcuno non ci mette una pezza sarà un disastro! Tutti hanno riaperto, ma la città non ha le risorse per generare ricavi sufficienti, questo è il problema. In base alle nostre analisi purtroppo questo clima andrà avanti per molto tempo».

Gianni De Checchi, segretario della Confartigianato di Venezia, è molto preoccupato, e parla di «una spada di Damocle grande come una casa, calata sulla testa delle piccole aziende veneziane».

La fine del lockdown ha consentito di riaprire le attività, ma molte di queste non saranno in grado di sostenersi sulla base dei soli residenti, e di turisti, almeno per un po', non sarà possibile rivederne come in passato.

«La cassa integrazione è previsto che finisca a metà giugno e le aziende non possono licenziare fino a metà agosto, in quanto il decreto RilanciaItalia ha prorogato il divieto di licenziamento anche per mancanza di lavoro... Così non può funzionare: l'economia delle città turistiche va sostenuta in modo diverso e più incisivo. Tanto più in una realtà come Venezia che, a differenza di Roma o Firenze, non ha una periferia; qui non c'è niente altro se non il turismo, è un catino in cui tutto comincia e tutto finisce con l'acqua».

INDOTTO A RISCHIO

La categoria ricorda che sono state previsti allungamenti della cassa integrazione per le attività del turismo diretto, come campeggi, alberghi, senza tener presente che a Venezia è in gran parte indotto diretto. «Servono delle misure ad hoc- continua il segretario di Confartigianato - Servono almeno altre nove settimane di Cig. Pensiamo ai trasporti, una delle attività più a rischio: chi consegnava alle grandi firme non ha prospettive fino a settembre. Il T Fondaco sembra deciso a non aprire a breve visto che manca proprio il loro target di clientela, asiatica e di alto livello. E poi la Biennale è stata spostata: tutto viene spostato e le imprese non sanno cosa fare. Lanciamo un grande appello- conclude De Checchi- a tutte le forze politiche, ai parlamentari veneziani e veneti perché diano aiuti concreti e certezze alle aziende veneziane: non vorrei mai che la ripresa decretasse la fine per molte di loro!»

A raccontare concretamente cosa sta accadendo è Emiliano Ghira, amministratore di Brussa Trasporti, una delle realtà più importanti della città.

TRASPORTO IN CRISI

«In questo momento l'attività è ridotta del 50 per cento e, dopo aver smaltito tutte le ferie dei dipendenti, riusciamo a resistere perché metà della forza lavoro è in cassa integrazione. Ma quando andrà a scadenza cosa si potrà fare? Il turismo muoveva un indotto enorme che si è fermato e non vede prospettiva di ripresa. Non ci sono eventi in programma, neppure un matrimonio. I negozi non spostano merci, nessuno acquista vetri, le lavanderie che servivano gli hotel sono ferme... restano solo i piccoli trasporti, i pacchi ordinati dai privati: troppo poco per sopravvivere. Noi abbiamo 45 dipendenti, per non parlare dei fornitori esterni».

Ghira è particolarmente preoccupato. Sottolinea come la Fase 2 non abbia portato alcuna sostanziale differenza nel settore dei trasporti rispetto al periodo del lockdown. «Se non tornano i turisti, a Venezia sarà un vero disastro. Peggio di una guerra. E, senza la proroga della cassa integrazione, a molte aziende non resterà che portare i libri in tribunale. Tante persone rischiano di restare senza lavoro».

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA