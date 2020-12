L'ALLARME

CAMPONOGARA «Il tasso di contagiosità del coronavirus Sars-Cov-2 è all'1,32% a Camponogara. Un livello preoccupante, addirittura maggiore di quello nazionale e regionale: la situazione sta sfuggendo di mano, le persone devono saperlo prima che sia tardi». È seriamente preoccupato il sindaco di Camponogara, Antonio Fusato, e non lo nasconde. Con un messaggio dalla sua pagina Fb ha diffuso il dato sull'alto indice di contagio (Rti) rispetto ai 13 mila abitanti del Comune; interpellato, non esclude nei prossimi giorni di ricorrere a gesti significativi. «Il dato sul tasso di contagio per abitanti è alto e stazionario da giorni spiega Fusato - se non vedrò il dato calare nel giro di qualche giorno chiamerò il Prefetto per capire cosa si può fare. Il mio spazio di manovra in merito a chiusure ed interventi è limitato: in questa situazione attendiamo che sia la Regione a prendere provvedimenti». A monte dell'allarme del sindaco, i dati forniti dall'Ulss 3 Serenissima negli scorsi giorni: «A farmi preoccupare, in particolare, il dato aggiornato appreso due giorni fa sul totale dei soggetti positivi al Covid: 174, con 10 ricoveri, 10 decessi e 348 negativizzati. Il virus circola troppo e la vicinanza al Natale mi fa temere un peggioramento. Si è anche dovuto in via temporanea sospendere il punto tamponi attivato dai medici di medicina generale a causa del contagio di un operatore. Attraverso questo strumento, si sono rilevati molti più contagi di quelli in evidenza, tante persone sono malate e non lo sanno, per quello ci dev'essere il rispetto delle regole».

L'APPELLO

Il primo cittadino si appella alla prudenza e al buon senso: «Invito tutti i cittadini al rispetto rigoroso delle norme in vigore per il contenimento del contagio e di spostarsi dalle proprie abitazioni solo se strettamente necessario». Centinaia di persone hanno condiviso l'appello del sindaco e in poco tempo si sono susseguite anche tante segnalazioni di comportamenti scorretti nel territorio, dallo stazionamento di persone fuori dalle scuole ancora aperte e dai negozi, al mancato rispetto di persone per mq all'interno di attività, all'uso scorretto delle mascherine: «Non ci dobbiamo trasformare in sceriffi precisa Fusato - ma appellarci alla responsabilità di ciascuno. Mi dispiace per la crisi economica che sta toccando gli esercenti, per questo non vorrei mai arrivare a veder chiudere negozi e attività, già in difficoltà, per il mancato rispetto delle regole, che gli stessi gestori faticano a far rispettare. Facciamo fronte comune prima che sia troppo tardi».

FRONTE CATECHISMO

Altro fronte di preoccupazione nel territorio arriva dalla segnalazione di alcuni genitori che hanno chiesto che le lezioni di catechismo nel capoluogo, ora in presenza con classi di 20-30 bambini, vengano tramutate in video-lezioni, come già fatto in altri comuni vicini, per evitare che i bambini entrino in contatto tra loro. «Con la scelta delle lezioni in presenza abbiamo ascoltato tutte le richieste di genitori e bambini che volevano continuare precisa don Alberto Peron, nuovo parroco a Camponogara e Campoverardo - Accogliamo tutti: chi se la sente ma anche chi decide altro, trovando altri mezzi; ad esempio abbiamo rimandato per alcuni gruppi le lezioni a gennaio. L'importante è che ci sia dialogo tra genitori e catechisti, o con me, sul da farsi. Per ora le lezioni non riteniamo opportuno bloccarle, la decisione è lasciata alle famiglie, perché per fortuna abbiamo al Salone della Gioia uno spazio ampio che ci permette di rispettare le distanze».

Gaia Bortolussi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

