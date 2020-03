L'ALLARME

BELLUNO «Se inizialmente in 12 ore si aveva la risposta al tampone oggi attendiamo 2 o 3 giorni e nel frattempo questi operatori continuano a lavorare». A lanciare l'allarme è Andrea Fiocco, segretario della Fp Cgil di Belluno. Fiocco spiega che proprio il tempo che intercorre tra il test e la risposta rischia di generare ulteriori contagi proprio all'interno delle strutture sanitarie. «Il contagio si sta allargando a macchia d'olio dentro l'Usl - mette nero su bianco il sindacalista - il primo caso di un lavoratore a Belluno, per esempio, trovato positivo dopo aver lavorato in azienda per alcuni giorni, ha costretto a effettuare 130 tamponi su tutti i lavoratori che erano stati sotto i 2 metri per alcuni minuti o che avevano lavorato nella stessa stanza. La prima scrematura non ha avuto positivi, ma al secondo giro di tamponi, ci sono stati almeno 2 positivi, costringendo a ripartire con la ricognizione di coloro che hanno avuto contatti con gli altri 2 operatori».

IL PROTOCOLLO

«In questo momento - prosegue il sindacalista - il protocollo prevede 3 tamponi per chi ha avuto contatti e non risulta positivo, nell'arco dei 14 giorni di finestra al primo, settimo e quattordicesimo giorno, e solo dopo si può considerare non-contagiata quella persona, che nel frattempo continua a lavorare, pur dotata di mascherina chirurgica».

Indicazioni regionali cambiate con il passare dei giorni, rispetto a quando il contagio era entrato al Santa Maria del Prato di Feltre. «Fenomeni analoghi li abbiamo gestiti a Feltre (anche se è stato il primo caso, gestito con protocolli diversi) e Agordo dove sembra che i contagi tra lavoratori siano di più (almeno 9 operatori)».

UNA SPIRALE

Più contagi, più contatti, più tamponi, un circolo vizioso che si autoalimenta: «La campagna di tamponi promossa dalla Regione, su cui come Cgil siamo d'accordo, e che va secondo noi rivolta innanzitutto a tutti i lavoratori della sanità e delle strutture residenziali, prevede un nuovo grosso impegno di tutti gli attori in campo. Questi due fenomeni stanno aumentando esponenzialmente il carico di lavoro per il laboratorio analisi dell'Ulss. Ci siamo accorti che, nel giro di 10 giorni, preoccupati dell'esito dei tamponi dei lavoratori che si rivolgevano a noi, il tempo tra il tampone e il referto si è dilatato. Se inizialmente in 12 ore si aveva la risposta, oggi attendiamo 2 o 3 giorni, e nel frattempo questi operatori continuano a lavorare».

In provincia di Belluno gli operatori positivi sono almeno trenta come ha spiegato il Dg, Adriano Rasi Caldogno nel corso di una conferenza stampa in diretta su Facebook. «In questo momento ci risulta che soltanto il Laboratorio analisi di Belluno si stia occupando dell'analisi molecolare, con apparecchi su cui lavorano solo 4-5 tecnici di laboratorio, e con la difficoltà a rifornirsi di kit di reattivi, poiché tutte le Usl del Veneto si riforniscono dagli stessi fornitori. La capacità di risposta, secondo dati ricostruiti da noi, va dai 120 ai 180 esami al giorno».

«Se il personale fosse in quarantena non ci sarebbero problemi, ma quel personale continua, come detto, a lavorare. Siamo molto preoccupati della tenuta del sistema» conclude Fiocco.

I MEDICI

E ieri a far sentire la loro voce sono stati anche i sindacati dei medici, sei sigle sindacali hanno firmato una nota congiunta che chiede come siano organizzate le aree per pazienti infetti da Covid-19, la situazione relativa alla disponibilità e fornitura di tutti i Dispositivi di protezione individuali e delle mascherine chirurgiche, il numero di operatori sanitari venuti a contatti stretti con pazienti positivi, il numero di operatori sanitari eventualmente riscontrati positivi. I medici chiedono anche l'attento controllo della sospensione di tutte le prestazioni non urgenti e differibili sia a livello ambulatoriale che in regime di ricovero. I medici chiedono anche chiarimenti sull'impiego dei Dpi per la protezione delle vie respiratorie in relazione a qualsiasi paziente che presentasse sintomatologia respiratoria sospetta in corso di qualsiasi attività assistenziale. «Devono essere disponibili per tutto il personale sanitario. In relazione al rischio biologico si richiama pertanto al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia».

