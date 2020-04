L'ALLARME

BELLUNO La montagna che piange. A dove fare i conti con l'estate che verrà sono i ristoratori e i rifugisti. Ma anche le guide alpine: residenti in provincia di Belluno sono 92, più 24 accompagnatori di media montagna. A cui vanno aggiunti - provenienti da altre province, ma operanti in stagione sulle montagne bellunesi altri 98 professionisti. La sguardo, ora, è fisso alla fase di ripartenza, post emergenza Coronavirus. Le guide alpine, piedi per terra, su luglio ed agosto non costruiscono grandi aspettative. «Puntiamo di più su settembre ed ottobre sottolinea, con realismo, il presidente delle Guide alpine e degli accompagnatori di media montagna del Veneto, Marco Spazzini, padovano che vive, peraltro, per sette mesi all'anno in provincia di Belluno muovendosi per lo più tra Alto Agordino ed Ampezzo.

LE PRESCRIZIONI

«Il problema sta nella regola del mantenimento delle distanze spiega Spazzini stare vicini al cliente fa parte del nostro essere guida, è la base del nostro accompagnamento». Al distanziamento si aggiunge la questione della mascherina obbligatoria. «Quando si fa attività fisica l'apparato cardio-circolatorio e l'apparato respiratorio sono sollecitati: l'uso della mascherina ne compromette la funzionalità è il parere del presidente delle guide - ammetto che è necessaria, ma è ovvio che la respirazione risulta affaticata». La questione diventa particolarmente delicata per quelle guide che, usualmente, si basano su una clientela che arriva dall'estero: «Il turista straniero, quasi per regola, si affida ad una guida alpina. Mentre per il turista italiano non è un'abitudine. È un fatto di mentalità». E gli stranieri chissà se arriveranno. «Dovremo pensare a come riconvertirci. Inoltre rimane aperto il problema della fruizione dei rifugi, come dormitori soprattutto».

LE DISDETTE

Su, con le pelli, in Val d'Arcia o a Forcella delle Sasse: stagione andata quella che, in primavera, è dedicata dalle guide allo scialpinismo. Ma anche alle ciaspolate. «Abbiamo lavorato fino a Carnevale, un po' l'8 marzo, ma con pochissimi clienti racconta Francesco Fazzi che fa la guida alpina per professione poi sono piovute le disdette dei gruppi e la cancellazione di vari appuntamenti fissati tra marzo ed aprile». Francesco Fazzi 16 anni fa si è trasferito da Belluno a Casal, Val di Zoldo. Porta un paio di esempi: «Il primo aprile dovevo accompagnare un gruppo di ragazzi olandesi ed italiani al rifugio Città di Fiume, con le ciaspe. Annullate, pure, le gite per scolaresche organizzate con il Parco delle Dolomiti friulane». Zoldo non è Cortina e non si lavora molto con gli stranieri: «Chi ha un giro di clienti per lo più italiano è più fortunato in questa emergenza. Comunque ora c'è da vedere come evolverà il lockdown. Io conto sulla voglia di aria aperta e su un parziale riavvio delle attività. Magari si può fare canyoning. Ma anche camminare. Certo faremo molta attenzione».

L'ALTERNATIVA

Effettivamente il torrentismo, che fa già tendenza da alcuni anni, potrebbe rappresentare una risorsa. A suggerirlo è Eric Giradini di Lamon, guida alpina quasi a tempo pieno , ma «per alcuni mesi all'anno mi dedico ai fagioli e agli ortaggi». Si tratta di una modalità di fare sport outdoor che permette il distanziamento: «Non è previsto, infatti, il contatto dell'accompagnamento in ferrata o su una via di roccia. Le forre sono molte in provincia. Alcune, per ora, interdette dal Parco delle Dolomiti bellunesi, e stiamo attendendo il permesso per entrare. Nella zona del lago del Mis alcune discese sono eccezionali. E in Val Clusa esiste una delle gole più grandi d'Europa. A proposito di canyoning, sta andando in porto un progetto, in collaborazione con una azienda di Carve, in Val Maor, sotto il castello di Zumelle, in Comune di Borgo Valbelluna». Eric Girardini a Lamon è assessore al turismo. Per l'estate vede più ombre che luci: «Lavoro con tedeschi, austriaci, inglesi che non verranno per i trekking abituali con guida, come quello dal Valles a Feltre». Rimangono gli italiani: «Tutti avranno una gran desiderio di andare in montagna, all'aria aperta - è la sua previsione - ma le uscite saranno di uno-due giorni, nei fine settimana».

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA