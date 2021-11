Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEBELLUNO Con il ricovero di ieri, in Terapia intensiva, Belluno è entrata in fase 2 delle 5 previste da Azienda Zero per monitorare i posti letto covid. «È una situazione pesante per le nostre Terapie intensive ha commentato la direttrice sanitaria dell'Ulss Dolomiti Caterina De Marco Se continuiamo di questo passo saremo obbligati a chiudere le attività ed è ciò che non vogliamo che accada». I pazienti positivi, le cui...