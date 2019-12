L'allarme: «Aziende impreparate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROBELLUNO «Si pensa sempre che verrà un momento per fare qualcosa. Ecco in materia di fallimenti questo è il momento per capire che nelle aziende servono nuovi strumenti di governance». A dirlo il presidente del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali di Belluno, l'avvocato Innocenzo Megali.COSA SUCCEDE«L'argomento della crisi di impresa è importante per un territorio come il nostro, come dimostrano i casi Wanbao e Safilo, alcune norme del nuovo assetto sono già entrate in vigore altre entreranno il 15...