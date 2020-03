L'ALLARME

ALPAGO Venti casi di contagio nella conca alpagota di cui ben 13 solo nella Casa di riposo di Puos in comune di Alpago. È qui che batte il timore di un'ampia diffusione, perché la trentina di operatori che per forza di cose entra ed esce dall'istituto dove sono ospitate 82 persone quasi tutte non autosufficienti, può essere fonte di trasmissione.

Tredici casi, come spiega il sindaco Umberto Soccal, tutti asintomatici e messi immediatamente in quarantena. In queste ore tutti sono stati sottoposti al tampone del Coronavirus e ad ore si dovrebbe avere il dato esatto della situazione. Altri cinque casi sono stati invece registrati nel comune di Chies d'Alpago, uno a Tambre e altri due sempre in Alpago, tra Farra e Puos.

«Purtroppo veniamo trascinati in alto in questa triste classifica - spiega Soccal - dai numeri in Casa di riposo. Tutto è cominciato la settimana scorsa, con due ospiti affetti da lievi sintomi influenzali. Si è passati così a controlli più estesi verificando che i casi erano ormai 13. Subito sono scattati i tamponi a tappeto, per tutti. Ora siamo in attesa dell'esito per capire poi come arginare la situazione. Ma questa è una decisione che spetta all'Ufficio prevenzione dell'Usl 1 Belluno Dolomiti. Noi sindaci non abbiamo poteri. Del resto, inizialmente, si è faticato anche ad avere i dispositivi di protezione, come le mascherine. Ora, invece, sono a posto».

Soccal è tuttavia convinto che il virus sia arrivato ben prima del Decreto della presidenza del consiglio dei ministri che, tra le altre misure, impediva e impedisce di entrare nelle Case di riposo ai soggetti non autorizzati. Chi ha portato il contagio nella struttura di Puos è e resterà un mistero. Il personale dipende in parte dall'Unione montana dell'Alpago e in parte alla Cooperativa Itaca.

Tra i punti di penetrazione del virus potrebbe esserci stato anche l'ambulatorio della Guardia medica che ha sede proprio nella casa di riposo e non ha un ingresso indipendente. Non è escluso che possa esserci un trasferimento in altra sede del servizio festivo.

Soccal è inevitabilmente preoccupato, così come la popolazione dell'Alpago diventata la seconda area in provincia per numero di contagi. «E' davvero un bel problema - afferma il primo cittadino -; dovremo capire come e se riusciamo ad isolarlo».

L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA