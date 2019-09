L'Alfabetiere finirà al Parco Cimolai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sarà Parco Cimolai, a nord di Pordenone, la sede dell'Alfabetiere allestito in città per la 20^ edizione di Pordenonelegge: a conclusione del festival le 26 grandi lettere gialle alte due metri e pesanti tre tonnellate ciascuna saranno spostate in quello che diventerà l'originalissimo Parco letterario della città. L'iniziativa, nata come campagna di fundraising e come un grande progetto di arredo urbano, accoglierà i visitatori in un centro storico arredato da un'installazione diffusa, realizzata da Patrizio De Mattio dello Studio DM+B &...