LONGARONE Da ieri, e per una decina di giorni, tutta l'attività didattica dell'Istituto Alberghiero Dolomieu di Longarone si svolgerà a distanza. La comunicazione della dirigente scolastica Viola Anesin, che dal 1° settembre guida questo Istituto in reggenza, è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì. Nelle ore precedenti due membri del personale, l'uno a poca distanza dall'altro, erano risultati positivi al Covid: entrambi sintomatici. Quindi non si tratta di studenti, ma di due persone che per il loro ruolo nella scuola sono a contatto con molti adulti. Cioè insegnanti, personale di segreteria e altro personale Ata.

La dirigente Anesin, dopo aver sentito il Dipartimento di prevenzione dell'Usl, e averlo comunicato al sindaco del Comune di Longarone Roberto Padrin, ha deciso. E ha scritto a tutti pubblicando la comunicazione anche sul sito della scuola. «Gentili genitori, care studentesse, cari studenti, in questo momento difficile per tutti, vi comunico, con dispiacere ma grande senso civico, che da domani, sabato 31 ottobre 2020, tutta l'attività didattica verrà svolta a distanza (Didattica digitale integrata)». E questo accadrà, precisa la preside, «fino a nuovo comunicato». Un periodo che nella comunicazione viene stimato indicativamente in una decina di giorni. Ma la scuola non si ferma. E sin da subito, cioè sin da ieri, al Dolomieu sono stati usati gli strumenti da tempo attivati e sperimentati. In particolare si tratta della piattaforma scelta dalla scuola che è quella di G-Suite. E ad essa va aggiunto lo strumento del registro elettronico. Gli studenti del Dolomieu sono trecentoquindici, circa sessanta gli insegnanti ai quali va aggiunto anche i circa quaranta che fanno parte del personale Ata della scuola. Un istituto, va ricordato, che come tutte le altre scuole professionali, è particolarmente complessa, perché vi sono i laboratori. E lo specifico dell'Alberghiero è che i laboratori sono quelli di cucina, oltre che di sala e ricevimento. Inoltre vi è la gestione del convitto. E proprio il convitto maschile ad inizio dell'anno era stato chiuso per la presenza di due casi positivi fra gli studenti. Ora, mentre la scuola continuerà ad essere aperta e il personale Ata sarà regolarmente presente, la dirigente, d'accordo con il Dipartimento di prevenzione dell'Usl, ha deciso la sospensione delle lezioni in presenza. Che invece proseguirà con la didattica digitale integrata. Parte delle lezioni verranno svolte in attività sincrona, cioè con gli insegnanti che da casa faranno lezione connettendosi tramite la piattaforma di Google con gli studenti delle loro classi, ed altre in attività asincrona, cioè con indicazioni di lavoro personale che verranno date dai singoli docenti. Ciascuna classe in videolezione seguirà settimanalmente almeno 20 ore di lezione da 45 minuti ciascuna, con una pausa di 15 minuti tra un'unità oraria e la successiva. Intanto fra oggi e domani il personale della scuola Ata e docenti - si sottoporrà al test per verificare positività o negatività. Sei dei 40 Ata ieri hanno già provveduto a sottoporsi personalmente al test e sono risultati negativi. Le giornate di sospensione delle lezioni verranno utilizzate per sanificare interamente la scuola. Mentre al rientro l'Usl ha previsto di sottoporre tutti - studenti, personale e insegnanti un test di verifica sul posto, cioè a scuola.

