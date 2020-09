L'AIUTO

PORDENONE Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Fvg mette a disposizione 3,3 milioni attraverso una misura straordinaria che prevede l'erogazione in via eccezionale di una somma una tantum a favore delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica, di agricoltura sociale o di fattoria didattica. Il settore è infatti stato particolarmente colpito dall'emergenza Covid-19, con perdite medie nel periodo primaverile 2020 tra i 33mila e i 38mila euro per azienda. Secondo una stima, i potenziali beneficiari della nuova misura possono essere 672 agriturismi (423 Udine, 124 nell'ex provincia di Gorizia, 74 a Pordenone e 51 a Trieste), 40 fattorie sociali (21 a Udine, 12 a Pordenone, 4 a Gorizia e 3 a Trieste 3), 139 fattorie didattiche (77 a Udine, 36 a Pordenone, 16 a Gorizia e 10 a Trieste). L'obiettivo della Regione, come sottolineato dall'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, è dare una risposta concreta al settore dell'agriturismo che è stato colpito in modo particolare. L'importo del contributo pubblico concedibile a fondo perduto a ciascuna azienda agricola è modulato sulla base della tipologia del servizio offerto: si parte dall'importo più elevato di 7mila euro per le aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione, per poi riconoscere 5mila euro alle aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione e altri servizi. Per le aziende che, invece, offrono solo servizi diversi da alloggio e ristorazione, il bonus è di 3mila euro, così come per le aziende agricole che esercitano la sola attività di agricoltura sociale o di fattoria didattica. È necessario presentare la domanda sul Sistema informatico agricolo nazionale (Sian), dal 10 settembre ed entro il 12 ottobre.

