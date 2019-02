L'aiutante del boss si faceva bello con il logo di Confesercenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE Le mafie agiscono così. Le avvicini, magari per caso, e si prendono tutto. Ed è quello che è accaduto anche alla Confesercenti, l'associazione dei commercianti, che ieri - scoppiata la bufera - si è scoperta all'improvviso affiancata alla ditta di uno degli arrestati. E non uno qualsiasi, ma quel Christian Sgnaolin che, secondo le indagini, agiva praticamente da braccio destro del boss Luciano Donadio. «Ma noi non c'entriamo nulla - tuona Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti Metropolitana -. Abbiamo già dato...