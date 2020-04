LA RICERCA

PORDENONE Sclerosi multipla e coronavirus, una dicotomia che stride, poiché il rischio si accentua ma anche la situazione psicologica non aiuta. A questa situazione già delicata si aggiungono i mancati incassi per la ricerca e tutte le attività che si fanno nel territorio per i malati con le iniziative in piazza frutto del lavoro di tanti volontari. «Questo isolamento forzato, sebbene necessario, ha messo tutte le persone con disabilità in gravissima difficoltà dichiara Deborah Magaraci, presidente dell'Aism di Pordenone . In questo periodo l'assistenza è calata ed è diminuito il sostegno ai Care giver, con emergenti difficoltà nella gestione della quotidianità e, non per ultima, la mancata possibilità di realizzare le consuete raccolte fondi».

Vi è dunque un allarme che parte dall'Aism di Pordenone poiché il consueto appuntamento con la Gardenia non potrà tenersi: «Attraverso le raccolte fondi, le associazioni come la nostra possono sostenersi per garantire fisioterapia, servizi sanitari, attività ricreative e la possibilità di una migliore gestione della quotidianità a tutte le persone affette da patologie croniche invalidanti e ai loro familiari», fa sapere Magaraci lanciando un vero e proprio sos. «Nel nostro caso ammette i mancati introiti minano la possibilità di poter accedere gratuitamente a tutti quei servizi fondamentali per la gestione della sclerosi multipla che vengono svolti quotidianamente in associazione. Si tratta di una perdita per tutti noi. L'interruzione del servizio di fisioterapia sia nel centro Aism provinciale sito a Cordenons, sia a domicilio, in ottemperanza ai decreti covid-19, ha già penalizzato molti associati che non hanno potuto svolgere con continuità l'attività fisica: «Regolarmente dice la presidente contattiamo i nostri associati per informarci sul loro stato di salute fisica e psicologica. Devo dire che si stanno facendo coraggio, ma ciò che manca maggiormente sono proprio tutti quei servizi di mobilitazione della persona, che in futuro potremmo essere costretti a non garantire. La situazione attuale è molto difficile, vorremmo lanciare un messaggio di richiesta di solidarietà». È possibile donare all'idirizzo https://emergenzacoronavirus.aism.it oppure fare un bonifico all'Aism di Pordenone, via Nogaredo 82 Cordenons.

Sara Carnelos

