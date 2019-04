L'agonia delle imprese individuali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LONGEVITÁPORDENONE Si sta riducendo drasticamente la longevità delle imprese naoniane, in particolare di quelle individuali (con titolare unico), che registrano una chiusura su tre ad appena tre anni dalla nascita. E poichè si parla di grandi numeri, sono numerose le iniziative imprenditoriali che non superano addirittura il primo anno di vita. La salute delle imprese locali, a causa della crisi economica, del crollo dei consumi e delle delocalizzazioni, sta diventando sempre più fragile e come emerge dall'ultimo report di Infocamere,...