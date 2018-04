CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONESILEA Da cliente ad aguzzino. Un incubo trasformatosi in realtà quello vissuto mercoledì mattina da una 34enne di Silea, titolare del Bed & Breakfast Belvedere, segregata e rapinata da un'ospite che sotto la minaccia di un coltello, dopo averle legato i polsi, l'ha costretta prima a consegnarle il denaro che aveva nel portafogli, poi l'ha scortata in macchina fino al più vicino sportello bancomat per prelevare altri contanti, e infine si è fatto accompagnare a Preganziol, dove ha cercato di far perdere le proprie tracce prima...