CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONEPADOVA I poliziotti lo conoscevano bene. Quell'uomo di origine nigeriana, in attesa di uno status da rifugiato che già una volta gli è stato negato, ne aveva combinate di tutti i colori. Negli ultimi anni era stato arrestato per spaccio di droga e si era reso protagonista di atteggiamenti violenti, sequestrando pure tre addetti di una cooperativa dentro uno stanzino. Ieri mattina ha perso un'altra volta la testa, dando in escandescenza all'Ufficio Immigrazione di Riviera Ruzzante. Prima le urla, poi l'aggressione a due operatori...