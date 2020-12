LA RICOSTRUZIONE

VITTORIO VENETO Ha spalancato la portiera del furgone di colpo, l'ha afferrata per i capelli, l'ha strattonata e costretta a scendere. Le ha puntato il coltellaccio addosso costringendola a salire nella sua auto. Poi la sua attenzione si è rivolta verso Luciano Dall'Ava. Un fendente, due, tre. Non si è più fermato. Il racconto di Joy, la 39enne nigeriana che da un anno era legata a Giovanni Maria Cuccato e che sabato sera si trovava nel pick up della vittima, fa piena luce sulle modalità di un omicidio brutale, ma anche sul rischio, che lei stessa ha corso, di fare la stessa fine. Se ciò non è accaduto è solo perchè è riuscita a parare il fendente che Giovanni Maria le ha sferrato, ferendosi a una mano. E poi, è scappata dalla scena della mattanza. Qualche timido passo, poi una corsa disperata verso la porta di casa, distante pochi metri, inseguita da un uomo con gli occhi ormai fuori dalle orbite. Molto più di una porta, in realtà: dietro quei battenti, la vita, una famiglia, la possibilità di riprendere prima o poi il corso normale della propria esistenza. Dall'altra una sentenza di morte: Giovanni Maria ormai aveva completamente perso il lume della ragione. Aveva appena ucciso. L'avrebbe rifatto. «Sono sfuggita a un massacro. Potevo essere un'altra delle tante donne uccise dal compagno geloso. Mi sento fortunata. Ma gli incubi non mi abbandoneranno mai» dice ancora scossa Joy.

«Era un amore malato, lo capisco soltanto adesso. Erano tante le cose strane. La sua gelosia morbosa. Mi controllava il telefonino continuamente e aveva bloccato i numeri di tutti i miei amici. Non potevo contattare nessuno. E poi quelle telefonate a tutte le ore. Anche alle 2, alle 3 di notte. Mi diceva che dovevo stare con lui. Dovevo andare a casa sua per la notte e quando non volevo, perchè ho due figli, mi supplicava di andare lo stesso e mi assicurava che mi avrebbe riportato la mattina in tempo per prepararli per la scuola. Una volta, poco tempo fa, mi ha tirato il cellulare sul naso e mi ha ferito. Volevo denunciarlo. Invece, gli ho detto che lo lasciavo. Non era la prima volta che tentavo di chiudere. Gli dicevo che quella storia mi faceva più male che bene. Poi, ci tornavo sempre insieme. Ma sabato avevo deciso che sarebbe stata l'ultima volta». Joy scandisce le parole, lentamente. E trattiene a stento le lacrime: sabato scorso aveva trascorso alcune ore assieme a Giovanni Maria. Poi, la sera, aveva appuntamento con Luciano Dall'Ava, «un caro amico che mi aiutava con i figli». Cuccato li ha sorpresi insieme in piazza Fiume. Ed è scoppiata la furia omicida.

LA TRAGEDIA

Joy è convintissima: Giovanni Maria voleva uccidere anche lei. L'ha strappato al pick-up brandendo il coltello e ferendola a una mano. Poi ha assistito impotente all'orrore: «Ho visto quando gli ha tagliato la gola, il sangue che usciva. Sono riuscita a sfuggirgli per miracolo». Dubbi sul quel rapporto ne ha sempre avuti: «Giovanni Maria mi ha raccontato troppe bugie. Non mi aveva mai confessato di essere unito civilmente e di essere impegnato in una relazione equivoca. Lo ha ammesso soltanto quando l'ho trovato in stazione in compagnia di una strana donna. Mi ha detto che si stava separando e per questo cambiava casa, e si trasferiva a Osigo di Fregona. Mi diceva che aveva frequentato soltanto le medie, ma parlava bene, come uno che di studi ne ha fatti ben di più. E mi tartassava con le sue domande, la sua gelosia, i suoi sospetti».

LA STORIA

Lei arriva dal Benin, ma è in Italia da vent'anni. «La mia storia d'amore con il papà dei miei due figli è finita da tempo. Viviamo sotto lo stesso tetto per amore dei ragazzini, ma ognuno con la propria vita e i propri amori. Sono stata sola tanti anni, con Giovanni Maria speravo di aver trovato un nuovo amore stabile. Non è stato così. Quando sono arrivata a casa, sporca e terrorizzata, sono scoppiata a piangere spaventando i miei figli. Mi sono ripresa, ho chiamato i carabinieri e li ho messi sulle tracce dell'uomo che mi voleva uccidere».

Valeria Lipparini

