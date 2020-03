L'AGGIORNAMENTO

VENEZIA Un solo caso in più. Dopo la pausa di domenica, riprende il contagio di coronavirus nell'Ulss 3. Il nuovo tampone positivo è quello di un paziente ora ricoverato nell'ospedale dell'Angelo a Mestre. I casi in totale salgono così a 49: 17 sono persone ricoverate e che mostrano i sintomi tipici della malattia, febbre e tosse.

Dei 17 ricoveri, 8 sono all'ospedale civile di Venezia, 8 all'ospedale dell'Angelo e uno agli Infettivi a Mirano. A preoccupare, sono i sei casi di pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva e Rianimazione: cinque su sei hanno tra gli 80 e i 90 anni.

Trentadue sono invece i casi di persone risultate positive al tampone ma asintomatiche, e quindi in buone condizioni di saluto. Un sottoinsieme, questo, che racchiude i parenti di alcune persone ricoverate e i dipendenti delle strutture sanitarie. L'ultimo caso riguarda un infermiere di Santa Maria di Sala, strutturato all'ospedale di Padova, e ora in quarantena a casa propria.

LAVORATORI STREMATI

L'altra faccia della medaglia di un'emergenza che incombe da più di una settimana sul veneziano è la condizione dei lavoratori. Le strutture ospedaliere sono decimate tra dipendenti positivi al tampone e altri che, pur negativi, sono in isolamento fiduciario a casa per essere venuti in contatto con persone contagiate dal coronavirus. Una situazione che ha spinto il Consiglio dei ministri a ibernare - per decreto - le ferie di chi è ancora in servizio. Il caso più emblematico dal punto di vista numerico riguarda il Civile: 123 lavoratori sono in quarantena mentre ne sono rientrati in servizio in questi giorni solo 18.

A soffrire più di tutti è il Suem, falcidiato dai tamponi positivi e dagli isolamenti fiduciari. Per far fronte ad una situazione che diventa sempre più critica, e costringe infermieri e operatori ad essere spostati di reparto o di ospedale con l'obiettivo di tamponare la Regione ha dato il via libera all'assunzione di 54 nuovi operatori, di cui 47 sono già stati trovati ed entreranno in servizio il prima possibile.

«Nel decreto si prevede il divieto di ferie per tutti mentre la disposizione che verrà adottata in Ulss prevede che si andrà a valutare caso per caso secondo la situazione dei reparti e dei servizi - spiega Daniele Giordano di Fp Cgil - Verranno, come prevede il contratto, rimborsate le spese nel caso di sospensione o richiamo dalle ferie. In alcune strutture iniziano i rientri dei lavoratori dalla quarantene tuttavia le difficoltà permangono e potremo dare un giudizio sull'eventuale ripresa delle attività più complessivamente dalla prossima settimana».

IL NODO MASCHERINE

Intanto arrivano le mascherine per i sanitari: mille verranno distribuite a Mestre e altrettante al Civile. Seicento (in tutto) saranno a disposizione degli ospedali di Mirano e Dolo e altre 300 sono a disposizione della struttura ospedaliera di Chioggia, che settimana scorsa ha avuto un paziente contagiato e ora in Rianimazione all'Angelo.

