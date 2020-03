L'AGGIORNAMENTO

VENEZIA Quello che potrebbe diventare il contagio numero 37, apre il fronte dell'ospedale di Mirano. Perché è lì che è ricoverato da alcuni giorni, prima in Cardiologia, un paziente che ora sarebbe risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Il suo nome non è ancora inserito nelle statistiche ufficiali dell'Ulss 3 Serenissima ma la sua situazione era tenuta d'occhio da alcuni giorni, tant'è vero che il paziente - residente a Dolo - era in isolamento da alcuni giorni. Il tampone avrebbe poi confermato la sua positività. «È un caso del quale siamo a conoscenza - ha ammesso in serata la sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello - Era già ricoverato in isolamento nei giorni scorsi e ci è stato confermato nelle scorse ore che è positivo al coronavirus». In serata, sempre ieri, si era sparsa la voce di un altro contagio all'interno dell'ospedale di Mirano, cosa poi non confermata. Impossibile, al momento, dire se il primo contagio di Mirano sia legato al passaggio del sessantasettenne di Oriago di Mira, che all'inizio della scorsa settimana era passato per Mirano e poi aveva infettato quattro infermieri a Dolo.

IL CASO DEL SUEM

I casi ufficiali intanto salgono e riguardano tutti Venezia che così si segna ancora come città più colpita della provincia. A risultare positivi, seppur tutti asintomatici, sono state quattro persone: si tratta di tre parenti di un paziente ricoverato e che sarebbero stati contagiati da lui, e un operatore del Suem. Proprio il fatto che un nuovo operatore del Suem sia stato contagiato dalla frequentazione dell'ospedale Civile, dove ha lavorato a stretto contatto con le persone malate di coronavirus, ha accentuato la difficoltà - ammessa anche ieri mattina dal dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - del Suem di Venezia, falcidiato dal contagio soprattutto per quanto riguarda gli autisti delle idroambulanze. Cosa che ha spinto la direzione dell'Ulss a intervenire in maniera decisa e destinare cinque nuovi assunti al Suem e in particolare al servizio di idroambulanza.

TUTTI I CASI

Dei trentasei pazienti infetti, ventuno sono stati accertati a Venezia, al Civile. Mentre sette sono quelli individuati all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Dati che, in entrambi i casi, comprendono i pazienti ricoverati e quelli asintomatici e positivi al tampone.

Tutto era iniziato sabato scorso con il tampone positivo di un sessantasettenne di Oriago di Mira, che era passato tra gli ospedali di Dolo e Mirano e ora ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione a Padova. Da lì, il via ai contagi: tra domenica e lunedì l'arrivo del virus a Venezia e Mestre. Mercoledì e giovedì i giorni dell'accelerata con diciotto nuovi tamponi positivi e l'arrivo a Chioggia, con un uomo ora ricoverato in condizioni critiche in Rianimazione all'Angelo.

La maggior parte dei contagi riguarda ospedalieri che sono in buone situazioni e che ora sono in quarantena a casa.

