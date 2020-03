L'AGGIORNAMENTO

VENEZIA Il caso più eclatante, anche per le ricadute che potrebbe avere, è quello di un dipendente di Aviation Service, uno degli handler dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, risultato positivo al tampone per il Covid-19 e adesso in quarantena. A informare l'intera società del contagio, è stata una nota interna alla Aviation Service che ha messo al corrente i propri dipendenti di come il coronavirus avesse colpito un loro collega. Così, dopo il Porto e Veritas, anche il Marco Polo è stato contagiato dal virus in una giornata campale per Venezia e la sua provincia. Con i 23 casi di tampone positivo riscontrati ieri (20 sono asintomatici, ma 3 sono persone ricoverate e che prima non erano in ospedale), quella di ieri è stata la giornata con il più alto picco di positività da quando, due settimane fa, è scoppiata l'emergenza.

In totale si è arrivati così a 119 casi: la maggior parte non ha i classici sintomi della malattia (tosse e febbre) e si trova in isolamento a casa per evitare di contagiare altre persone. Trentanove sono i ricoverati: 23 a Mestre, 11 a Venezia, 5 a Mirano. Tre nuovi ingressi a Mestre, due nuovi ingressi a Mirano (venerdì ce n'erano stati tre). Di questi, 9 in terapia intensiva a Mestre, 4 a Venezia e 3 a Mirano.

Tutto nel veneziano era cominciato sabato 22 febbraio, con la positività al coronavirus di Mario Veronese, il sessantasettenne paziente 1 di Oriago di Mira, morto domenica pomeriggio per emorragia cerebrale mentre si trovava ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Padova. Una morte scollegata dal coronavirus - che colpisce le vie respiratorie - e sulla quale si aspetta la ceralacca dall'Istituto Superiore di Sanità. Due invece le morti correlate a Covid-19 nel veneziano: Umberto Pavan, 79 anni, residente alla Gazzera, spirato nel reparto di Terapia Intensiva dell'Angelo

e l'ottantenne ottico veneziano Danilo Carraro, già malato da anni, e morto martedì al Civile, dov'era ricoverato da venerdì scorso per un linfoma al collo. Anche per lui gli esami avevano dato tampone positivo.

Continuano anche, ovviamente, gli isolamenti domiciliari. Nell'Ulss 3 sono 240: 98 all'Angelo (21 medici, 57 infermieri, 16 oss pi altri 4 dipendenti), 74 al Civile (47 infermieri, 26 oss, e un altro dipendente), 20 a Chioggia (2 medici, 11 infermieri, 5 oss e altri due dipendenti), 48 tra Mirano e Dolo (11 Medici, 24 infermieri, 11 oss e altri due dipendenti). Per quanto riguarda l'Ulss 4 del Veneto orientale, numeri più contenuti: 6 in tutto, 4 a San Donà (due medici, un infermiere e un altro dipendente) e 2 al distretto (un medico, un altro dipendente). Il totale del personale domiciliare in isolamento domiciliare in Veneto è di 617 persone.

CONTAGIO

Anche a Pellestrina il primo contagio. Una signora ottantenne, residente a San Pietro in Volta, è ricoverata, già da qualche giorno, all'ospedale Civile dei santi Giovanni e Paolo dopo essere risultata positiva al tampone da Covid 19. Nel sestiere sono finite in isolamento l'equipe del Suem che è entrata in contatto con lei per un primo soccorso, ed anche la dottoressa, medico di base, che l'ha visitata in casa qualche giorno dopo. In quarantena anche nipoti e i parenti più prossimi della donna. La notizia si è diffusa alla velocità della luce tra i residenti. E non poteva essere altrimenti, visto che l'unico medico di base in isola da qualche giorno non si presentava in ambulatorio, proprio per ottemperare alle restrizioni previste per diffondere il contagio. E' stata la stessa professionista ad accordarsi, per una sostituzione temporanea, con lo storico medico condotto di San Pietro in Volta, tornato in servizio per assicurare la continuità assistenziale degli abitanti. L'anziana, con patologie pregresse importanti, era caduta una prima volta in casa. Sottoposta al tampone l'esito è stato positivo e sono scattate tutte le cure del caso, e le procedure previste per i suoi contatti più stretti. Il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Danny Carella, ha invitato tutti alla calma. «Per tutelare le fasce più a rischio come gli anziani, lancio anche un appello alla popolazione, affinchè chi è a conoscenza che ci sono persone bisognose di aiuto, ad esempio andare a fare la spesa, possa rendersi utile, portando la spesa a casa e evitando alle fasce più fragile di muoversi».

