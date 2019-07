L'AGGIORNAMENTO PORDENONE L'ordinanza c'è, e i lavori partiranno presto.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGIORNAMENTOPORDENONE L'ordinanza c'è, e i lavori partiranno presto. Sta per finire (teoricamente entro giovedì) il periodo di isolamento per i due bar che si trovano nel complesso del palazzo Moro, transennato dopo il distacco parziale di due lastre di marmo. E ora spunta l'ipotesi relativa alla costruzione di una tettoia a protezione dei due dehors che fanno riferimento proprio ai due bar che oggi non possono utilizzare gli spazi esterni. Sarebbe questa, infatti, la soluzione prospettata dai proprietari dello stabile per indurre il...