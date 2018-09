L'agente Franzin: «Mai procurato clienti, sono stato raggirato anch'io»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ODERZO«Io dico tutto. Parlerò e risponderò alle domande del giudice. Non c'entro con l'associazione a delinquere», queste le parole che il 45enne Massimiliano Franzin, di Oderzo, ha affidato al proprio legale Remo Lot a poche ore dall'interrogatorio di garanzia, in programma questa mattina davanti al giudice Rodolfo Piccin in tribunale a Pordenone. Franzin, seppure con responsabilità gravi per la Procura, ma limitate rispetto al cosiddetto dominus, è chiamato a rispondere di concorso in associazione a delinquere, truffa aggravata,...